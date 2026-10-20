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Reggina: da oggi si possono seguire gli allenamenti. Il programma

Cancelli aperti al centro sportivo S. Agata per stampa e tifosi

20 Ottobre 2026 - 09:40 | Comunicato

Campo S. Agata con erba curata, muri con lo stemma della Reggina e montagne sullo sfondo

AS Reggina 1914 ha il piacere di comunicare che i tifosi e gli organi d’informazione potranno tornare ad assistere agli allenamenti della prima squadra.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.

Martedì 20 ottobre: pomeriggio ore 15:30
Mercoledì 21 ottobre: mattina ore 10:30
Giovedì 22 ottobre: mattina ore 10:30, pomeriggio ore 15:30

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RegginaReggio Calabria Calcio
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