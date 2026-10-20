Occhiuto incontra gli autotrasportatori: ‘A Milano si distruggono vetrine, in Calabria si manifesta con dignità’ – VIDEO

Un incontro nel cuore della notte, tra chi da giorni protesta per difendere il proprio lavoro e chi è chiamato a dare risposte a una crisi che sta mettendo in difficoltà interi settori produttivi. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha raggiunto nella serata di lunedì 19 ottobre gli agricoltori e gli autotrasportatori calabresi impegnati nella mobilitazione contro il caro carburanti.

Una visita accompagnata da parole di solidarietà e dalla volontà di ribadire la vicinanza delle istituzioni regionali a due categorie che stanno pagando pesantemente l’aumento dei costi di produzione e trasporto.

Ma anche un’occasione per sottolineare il carattere civile della manifestazione, attraverso un confronto con quanto accaduto a Milano durante altre proteste.

Occhiuto tra i manifestanti: “Sono orgoglioso di voi”

Durante l’incontro, il governatore ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il comportamento dei lavoratori, evidenziando come la determinazione nel rivendicare i propri diritti possa convivere con il rispetto delle regole.

Occhiuto ha raccontato di aver incontrato persone che, nonostante la rabbia e le difficoltà economiche, continuano a manifestare pacificamente, senza rinunciare alla propria dignità.

Particolarmente significativo, nel suo intervento, il riferimento a una giovane donna impegnata nell’azienda agricola di famiglia, presente alla mobilitazione per difendere la propria attività.

Un esempio che il presidente ha utilizzato per descrivere il volto di una Calabria produttiva, fatta di famiglie, sacrifici e imprese che chiedono condizioni sostenibili per continuare a lavorare.

“Ieri notte ho voluto esserci per dire grazie”, ha scritto Occhiuto sui propri canali social, spiegando le ragioni della visita.

Poi il confronto con gli episodi di danneggiamento richiamati nel suo messaggio:

“Mentre a Milano si distruggono vetrine, in Calabria agricoltori e autotrasportatori manifestano con dignità per difendere il proprio lavoro”.

Caro gasolio, la Regione interviene ma Occhiuto chiede risposte a Governo ed Europa

Al centro del confronto rimane la questione economica. Il caro carburanti sta mettendo sotto pressione il settore dell’autotrasporto e quello agricolo, con conseguenze che si ripercuotono sulla distribuzione delle merci, sui prezzi e sull’intera filiera produttiva.

Il presidente ha richiamato le risorse messe in campo dalla Regione Calabria per fronteggiare l’emergenza, riconoscendo però che un intervento territoriale, da solo, non può risolvere un problema di queste dimensioni.

“È una piccola cosa, nel senso che c’è necessità dell’intervento del Governo e dell’Europa”, ha spiegato durante il confronto con i manifestanti.

“Io quello che posso fare lo faccio”, ha aggiunto.

Il messaggio è chiaro: la Regione intende svolgere la propria parte, ma servono misure più ampie a livello nazionale ed europeo per sostenere concretamente agricoltori e autotrasportatori.

La Calabria, infatti, è una regione nella quale il trasporto su gomma riveste un ruolo centrale per l’approvvigionamento e la commercializzazione dei prodotti. L’aumento del gasolio incide non soltanto sui bilanci delle imprese di trasporto, ma anche sulla competitività delle aziende agricole, già alle prese con costi di produzione elevati.

La mobilitazione continua, oggi il confronto con Salvini

La visita del presidente arriva in un momento particolarmente delicato. Dal 16 ottobre gli autotrasportatori hanno organizzato numerosi presidi in Calabria, coinvolgendo anche il mondo agricolo.

La protesta ha prodotto ripercussioni sulla distribuzione delle merci e sull’approvvigionamento di prodotti alimentari, con difficoltà segnalate anche nella grande distribuzione.

Intanto, oggi, martedì 20 ottobre, alle 15, è in programma a Milano il tavolo tecnico istituzionale convocato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

All’incontro parteciperà anche una delegazione di Fedralog, la Federazione regionale della logistica calabrese. Il coordinatore Mario Pansini ha spiegato che l’esito del confronto sarà determinante per valutare la conclusione delle manifestazioni.

Il messaggio finale di Occhiuto: “Con chi lavora per l’Italia e non la distrugge”

La visita notturna si è conclusa con un impegno pubblico, affidato ancora una volta ai social.

“Stiamo facendo e faremo tutto il possibile per essere al loro fianco”, ha scritto il presidente della Regione, chiudendo il messaggio con una frase destinata a segnare il dibattito politico: “Con chi lavora per l’Italia e non la distrugge”.

Parole che esprimono vicinanza ai manifestanti, ma che non cancellano le difficoltà delle imprese e l’urgenza delle risposte richieste.

Per agricoltori e autotrasportatori, infatti, la questione resta soprattutto economica: poter continuare a produrre, trasportare e vendere senza che i costi rendano insostenibile ogni giornata di lavoro.