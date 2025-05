Firmato al Viminale l’accordo tra ANBSC e Zes: Ferro, “Un nuovo inizio per i beni confiscati”

È stato firmato al Viminale l’accordo di collaborazione tra l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) e la Struttura di missione per la Zona economica esclusiva (Zes), insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A siglare l’intesa, alla presenza del sottosegretario di Stato con delega all’Anbsc Wanda Ferro, il prefetto Maria Rosaria Laganà, direttore dell’Agenzia, e l’avvocato Giuseppe Romano, coordinatore della Struttura di missione.

Ferro: «Sinergia decisiva per accelerare la restituzione dei beni»

«La firma dell’accordo realizzato sotto il decisivo patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri – ha evidenziato il sottosegretario Ferro – è stata fortemente voluta dal Governo Meloni e dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per creare una necessaria ed importante sinergia tra l’Anbsc e la Struttura di missione della Zes. Grazie all’accordo i beni immobili e le aziende confiscate, presenti nelle aree della Zes Unica, potranno beneficiare delle procedure semplificate previste per tali aree, consentendo di accelerare la restituzione di tali beni e aziende alla collettività».

I numeri della Zes Unica: migliaia di beni e imprese coinvolti

La Zes Unica riguarda i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna nei quali sono presenti:

20.809 beni immobili già destinati dall’Agenzia

11.858 beni immobili in gestione

1.607 aziende già destinate

2.089 aziende ancora in gestione

Procedure semplificate per superare criticità urbanistiche

Alcuni strumenti di semplificazione innovativi offerti dalla Zes Unica verranno messi a disposizione per i beni confiscati così da rendere il procedimento più efficace, in particolare per la risoluzione delle criticità tecnico-urbanistiche che molto spesso caratterizzano i cespiti confiscati e per il superamento delle difficoltà burocratiche che possono ostacolare il rientro delle aziende nel mercato legale.

Un nuovo inizio per il Mezzogiorno