Francesco Acerbi alla presentazione del suo libro parla anche di Reggina

In occasione della presentazione del suo libro “Io guerriero“, Francesco Acerbi ha parlato anche della sua esperienza alla Reggina in quella stagione 2010-2011 che lo ha visto grande protagonista e autore anche di due reti: “La Reggina è stata per me un punto di svolta. Lì ho sentito il calcio vero, quello serpeggiante sotto la pelle. È stato un ambiente che mi ha accolto, che mi ha fatto crescere non solo come calciatore, ma anche come uomo. A Reggio ho iniziato a capire cosa significasse stare lontano da casa, è stata una scuola di vita”.