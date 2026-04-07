Acireale-Nissa: la capolista senza tifosi in occasione della temibile trasferta

Dopo aver guadagnato la vetta della classifica, la Nissa intende mantenerla. Giovedi scorso ha superato l’ostacolo Gela, adesso la squadra giallorossa è attesa dalla temibile trasferta sul campo di un Acireale alla disperata ricerca di punti salvezza. De Felice e compagni, però, non potranno avere il sostegno dei propri tifosi:

Il comunicato

“La società biancoscudata comunica che, su disposizione della Prefettura di Catania, è stato ufficializzato e disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Caltanissetta, in occasione della gara Acireale Calcio-NISSA, in programma domenica presso lo stadio “Tupparello”, con fischio d’inizio alle ore 15. Tale provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico. La società invita tutti i propri tifosi a rispettare le disposizioni delle autorità competenti. Ci teniamo a ringraziare i nostri sostenitori per il continuo supporto e la passione dimostrata e garantiamo che la squadra darà il massimo anche in questa importante e delicatissima sfida”.