Acireale beffato, mister Morelli è durissimo: ‘Il rigore un regalo dell’arbitro’

Avanti di tre reti, l’Acireale viene raggiunto in pieno recupero dalla capolista Nuova Igea, con un rigore molto generoso e fortemente contestato dalla compagine granata. L’amarezza del tecnico Morelli ai microfoni ufficiali del club: “Un vero peccato perchè la squadra ha fatto una grande partita sotto il profilo tecnico, dell’attenzione, veramente bravi i miei ragazzi. Abbiamo messo sotto la Nuova Igea, poi sistematicamente arrivano questi regali, perchè per me il rigore è stato un regalo dell’arbitro, fa enormemente incazzare, buttando al vento i nostri grandi sacrifici.

Non parlo mai degli arbitri e non lo avrei fatto neppure adesso, ma quello che è successo è stato visto da tutti. Oltre a questo, è venuto a dire all’assistente che avrebbe dato un minuto in più perchè stavano perdendo tempo i raccattapalle, mah. Ha continuato aspettando che ci fosse qualcosina da poter fischiare in area e lui è stato pronto, sveglio. L’Acireale ha fatto una grandissima prestazione contro una squadra costruita bene e che aveva fatto un percorso importante. Peccato non essere stati premiati, meritavamo i tre punti”.