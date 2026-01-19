Reggina, Torrisi: ‘I campionati si vincono sbagliando meno partite con le piccole’

La felicità di mister Torrisi per l’ottava vittoria consecutiva della Reggina. Successo rotondo contro la Vibonese ma parte da un appunto alla squadra: “Se vogliamo trovare una pecca, sicuramente quei minuti in cui abbiamo concesso alla Vibonese la possibilità di rendersi pericolosa. La loro migliore occasione nasce da un gesto forse di poca maturità di Luca Ferraro e mi spiego. Era a terra, si è rialzato, ma la squadra probabilmente pensava che il pallone sarebbe stato buttato fuori e non siamo stati bravi a capire che con un giocatore giù, non va fatta la pressione alta, ma bisognava aspettare l’avversario. Una lettura tattica sbagliata, situazioni che si possono evitare, perchè abbassando la guardia e prendendo gol, può cambiare la partita.

L’esame vero era contro la Vibonese e non con la Nissa, la risposta della squadra è stata eccellente. Potevamo avere il contraccolpo dopo quella vittoria con una forma di appagamento, invece l’approccio è stato devastante, era questa la mia preoccupazione. I campionati li vincono le squadre che sbagliano meno partite con le piccole. Sartore e Bevilacqua sono entrati bene in partita, al primo chiedo di puntare di più l’avversario, lo ha fatto una volta e Ragusa stava facendo gol. Guida è appena arrivato, non so cosa potevamo chiedergli di più. La postazione? Solo io so quanto sto soffrendo, si vede meglio, ma preferisco andare in panchina. La Reggina ha chiaro in mente quello che vuole, la vittoria con la Nissa ci ha dato la possibilità di continuare a coltivare il sogno, oggi si è fatta una grande partita e non era semplice. Sono veramente contento, credo sia il punto più alto della mia felicità”.