Serie D: tre squadre in testa, Reggina clamorosa rimonta e domenica un big match da seguire

Reggina e Athletic Palermo sono oggi le due formazioni più regolari nel loro percorso. Gli amaranto hanno conquistato l’ottava vittoria consecutiva, i nerorosa la quarta, balzando questi ultimi in vetta alla classifica. Graduatoria comandata da tre formazioni con la Nuova Igea che ha rischiato di perderla, essendo sotto di tre reti dopo la prima frazione di gioco, poi la rimonta fino al pareggio.

Il tabellino evidenziava una giornata decisamente favorevole al Savoia che infatti ha facilmente superato il Paternò, mentre grazie a questo equilibrio e al rallentamento della Nissa, chi sta dietro spera ancora di inserirsi almeno dentro la griglia play off, vedi Milazzo, Sambiase e Gela. Prossima settimana la Reggina renderà visita alla Gelbison, mentre tutto da seguire il big Nuova Igea-Athletic Palermo. Di seguito le prime otto posizioni.

La classifica