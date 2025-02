Reggina, Salandria: ‘Con il Siracusa dobbiamo essere in tanti’

Tornato da titolare dopo diverso tempo, ha fornito un contributo importante il centrocampista Salandria: “Veniamo da una striscia positiva. Giocavamo su un campo che non consentiva fraseggi, ma siamo riusciti a portarla a casa. Siamo stati bravi anche oggi, tante sono state le occasioni avute e poi quando troviamo spazi riusciamo a fare male.

Rientro dopo un periodo in cui ho avuto l’influenza, ma quando vengo chiamato in causa rispondo sempre presente. Barillà ci teneva moltissimo a essere in campo domenica prossima, ma non sarà la partita decisiva. Sono sicuro che la città risponderà presente e noi punteremo alla vittoria, cerchiamo di essere in tanti. Non ci sentiamo inferiori a nessuno”.