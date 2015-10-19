Ad Arghillà il Progetto nazionale per l’integrazione dei bambini rom
Il seminario conclusivo al Centro Civico di Arghillà presenta i risultati della sperimentazione in 11 città, tra cui Reggio Calabria
19 Ottobre 2015 - 16:40 | di Vincenzo Comi
di Fabiana Tripodi – Martedì 20 ottobre, alle ore 15.30 si terrà, nei locali della sala Ciprioti del Centro Civico di Arghillà, il seminario conclusivo del progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti promosso dall’Istituto degli Innocenti di Firenze e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Comune di Reggio Calabria, per presentare i risultati conseguiti.
La sperimentazione ha coinvolto 11 città italiane, individuando le scuole con un alto numero di bambini di etnia rom. Gli Istituti Comprensivi “Radice-Alighieri” e “Galluppi-Collodi-Bevacqua” hanno promosso iniziative utili a realizzare forme aggregative ispirate alla metodologia del Cooperative-learning e del Learning by doing, per favorire l’integrazione e migliorare il clima della classe, cercando di eliminare la stigmatizzazione per le minoranze.
Il seminario sarà moderato dal giornalista Giorgio Neri ed interverranno:
Mariantonia Puntillo Dir. Scolastico dell’I. C. “Galluppi-Collodi- Bevacqua”
Simona Sapone Dir. Scolastico dell’I. C. “Radice-Alighieri”
Rosanna M. P. Nardi Assessore Pubblica Istruzione Comune di Reggio Calabria
Carmela Pellicanò Responsabile Area integrazione multietnica e adulti in difficoltà Comune di Reggio Calabria
Simona Sidoti Tutor nazionale di progetto
Gaetano Tramontana Esperto Lab. Teatrali
Cuzzupoli Maria Operatore Scuola
Katia Colica Operatore Campo
Tiziana Tarsia Sociologa
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