Ad Arghillà il Progetto nazionale per l’integrazione dei bambini rom

di Fabiana Tripodi – Martedì 20 ottobre, alle ore 15.30 si terrà, nei locali della sala Ciprioti del Centro Civico di Arghillà, il seminario conclusivo del progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti promosso dall’Istituto degli Innocenti di Firenze e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Comune di Reggio Calabria, per presentare i risultati conseguiti.

La sperimentazione ha coinvolto 11 città italiane, individuando le scuole con un alto numero di bambini di etnia rom. Gli Istituti Comprensivi “Radice-Alighieri” e “Galluppi-Collodi-Bevacqua” hanno promosso iniziative utili a realizzare forme aggregative ispirate alla metodologia del Cooperative-learning e del Learning by doing, per favorire l’integrazione e migliorare il clima della classe, cercando di eliminare la stigmatizzazione per le minoranze.

Il seminario sarà moderato dal giornalista Giorgio Neri ed interverranno:

Mariantonia Puntillo Dir. Scolastico dell’I. C. “Galluppi-Collodi- Bevacqua”

Simona Sapone Dir. Scolastico dell’I. C. “Radice-Alighieri”

Rosanna M. P. Nardi Assessore Pubblica Istruzione Comune di Reggio Calabria

Carmela Pellicanò Responsabile Area integrazione multietnica e adulti in difficoltà Comune di Reggio Calabria

Simona Sidoti Tutor nazionale di progetto

Gaetano Tramontana Esperto Lab. Teatrali

Cuzzupoli Maria Operatore Scuola

Katia Colica Operatore Campo

Tiziana Tarsia Sociologa