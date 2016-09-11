Addio all’infermiera del bacio a Times Square
Si è spenta in Virginia a 92 anni Greta Friedman, la giovane infermiera immortalata nel celebre bacio di Times Square alla fine della Seconda Guerra Mondiale
11 Settembre 2016 - 10:07 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – Si è spenta a 92 anni in Virginia Greta Friedman, l’infermeria protagonista della celebre foto del bacio di Times Square, tra la folla che festeggia la fine della Seconda Guerra Mondiale.
La mattina del 14 agosto 1945, Greta Zimmer, allora 21 enne, si recò al lavoro in un ambulatorio di Lexington Avenue tra voci insistenti della resa del Giappone dopo le bombe a Hioroshima e Nagasaki.
Greta uscì in strada, curiosa di saperne di più e verificare la notizia: arrivata a Times Square, un fiume di persone festeggiavano la libertà.
All’improvviso l’infermiera si sentì afferrare e baciare da un marinaio,George Mendonsa,oggi 93 enne, felice per la fine della guerra.
Greta e George erano ignari che a pochi passi da loro c’era Alfred Eisenstaedt, il fotografo di #Life, pronto a fotografare un momento eterno nella storia della fotografia iconica.
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