Addio al giornalista Mimmo Morace: il cordoglio della Reggina

AS Reggina 1914 esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Mimmo Morace, insigne esponente del giornalismo sportivo calabrese e nazionale.

Professionista di straordinaria competenza, già direttore di prestigiose testate e voce autorevole del racconto sportivo italiano, Morace ha onorato per decenni la città di Reggio Calabria con il suo lavoro, il suo stile e la sua instancabile dedizione.

Raccontò con profonda passione e altissima maestria le vicende della Reggina.

Alla famiglia giunga l’abbraccio commosso di tutta la società.