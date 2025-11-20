City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Addio al giornalista Mimmo Morace: il cordoglio della Reggina

Raccontò con profonda passione e altissima maestria le vicende della squadra amaranto

20 Novembre 2025 - 11:22 | Redazione

Lutto Reggina

AS Reggina 1914 esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Mimmo Morace, insigne esponente del giornalismo sportivo calabrese e nazionale.
Professionista di straordinaria competenza, già direttore di prestigiose testate e voce autorevole del racconto sportivo italiano, Morace ha onorato per decenni la città di Reggio Calabria con il suo lavoro, il suo stile e la sua instancabile dedizione.
Raccontò con profonda passione e altissima maestria le vicende della Reggina.
Alla famiglia giunga l’abbraccio commosso di tutta la società.

RegginaReggio Calabria Calcio