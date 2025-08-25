Reggio, addio a Paolo Pecora: il geniale inventore del ‘telefono da passeggio’

Reggio Calabria piange la scomparsa di Paolo Pecora, stimato inventore reggino, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il 24 agosto 2025. Figura conosciuta e rispettata in città, Pecora ha lasciato un segno importante con le sue intuizioni e con il suo impegno umano e professionale.

A darne il triste annuncio sono i figli Giuseppe, con la moglie Cristina Monetti, Maria, Simona con il compagno Fabio Surace e Ivan con la compagna Teresa Genovese, insieme all’affettuosa Nuccia Mallamace. Lo piangono anche i nipoti Matteo, Domenico, Giulia, Margherita, Paolo, Giorgia, Noemi e Ludovica; la zia Anna Pecora, vedova Rocco Bova; i cugini e i parenti tutti.

La camera ardente è stata allestita presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, da dove la salma muoverà per l’ultimo saluto.

I funerali si terranno martedì 26 agosto alle ore 11:00 nella Cattedrale di Reggio Calabria (Duomo).

La comunità reggina si stringe attorno alla famiglia Pecora in questo momento di dolore, ricordando Paolo non solo per il suo ingegno e la sua creatività, ma anche per la sua umanità e il forte legame con la città.

Qui le info sulla sua celebre invenzione del ‘telefono da passeggio’

La redazione di CityNow si stringe al dolore della famiglia.