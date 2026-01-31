Reggio, Casa Riformista si rafforza. Muraca: ‘Progetto sposato con entusiasmo’

In riva allo Stretto adesione in blocco a Casa Riformista – Italia Viva dell’ex consigliere regionale Giovanni Muraca e dei consiglieri comunali Filippo Quartuccio, Giuseppe Francesco Sera e Santo Bongani.

L’incontro ha visto la partecipazione del vicepresidente nazionale di Italia Viva, on. Davide Faraone, della senatrice Dafne Musolino e della consigliera regionale Filomena Greco, oltre alla presenza del consigliere comunale Giovanni Latella.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà di costruire una vera Casa Riformista, intesa come luogo politico stabile fondato su competenza, ascolto e concretezza, lontano dalla logica dei semplici cartelli elettorali. La scelta politica mira a sostenere la città con un’azione basata sulla proposta e non sulla protesta.

L’ex consigliere regionale dem l’architetto dell’operazione che ha visto il gruppo Rinascita Comune aderire a Casa Riformista.

“Le mie motivazioni non sono legate a un addio al Partito Democratico -spiega Muraca- ma all’ingresso invece in un nuovo contenitore che noi riteniamo più giusto rispetto alle nostre sensibilità.

Questa è la normale prosecuzione di Rinascita Comune, l’associazione che noi avevamo formato due anni fa proprio alla ricerca degli scontenti del centro-sinistra che cercavano un contenitore più moderato, più dialogante, più presente nel territorio”.

Muraca ha evidenziato che questa sarà la traccia da seguire nel prossimo futuro.

“Non a caso tutto il gruppo è passato a Casa Riformista, i dirigenti dell’associazione a livello anche territoriale e la provincia per crescere insieme ma questa volta in un contenitore dove noi ci riconosciamo meglio.

Altro tema, importantissimo per me -afferma Muraca- questo è un contenitore di centrosinistra che finalmente parla di sicurezza, parla di sicurezza e riduzione delle tasse e chiaramente io da agente di polizia sposa pieno il progetto politico di Casa Riformista più moderato che parla a quel centro che noi oggi del centrosinistra dobbiamo coltivare e impegnare nel voto e per vincere sia le comunali Reggio Calabria che spero le politiche”, le parole dell’ex consigliere regionale dem.

Elezioni comunali reggine sempre più vicine, quale la posizione di Muraca (tra i possibili candidati alle primarie) e di Casa Riformista? “Noi siamo presenti al tavolo in maniera propositiva. Se si trova in maniera unitaria un candidato di superamento senza le primarie non saremo noi a dire di no ma questo lo concorderemo col partito a livello provinciale, a livello regionale e chiaramente se la decisione sarà di andare alle primarie potremmo valutare un candidato di Casa Riformista”.