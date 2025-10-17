Adesso Reggio, Cirillo: ‘FI radicata perché lavora sul territorio’. E sul candidato sindaco: ‘Lo dirà Cannizzaro’

Il partito azzurro apre una nuova stagione politica che guarda alle comunali 2026: "Siamo pronti, sarà il coordinatore regionale a dettare la linea"

In Piazza Duomo a Reggio Calabria, Forza Italia apre una nuova “stagione politica” con l’evento “Adesso Reggio”. Dopo la vittoria alle Regionali, con Occhiuto bis, il partito azzurro guarda alle Comunali del 2026.

Fra i protagonisti dell’evento, che vede la partecipazione del Governatore e del coordinatore regionale, c’è anche Salvatore Cirillo, neo consigliere regionale e recordman di preferenze nella circoscrizione Sud con 19 mila voti. Con tono diretto e senza giri di parole, Cirillo ha raccontato la forza del partito e il lavoro che lo tiene ancorato al territorio.

“Forza Italia è radicata perché lavora ogni giorno”

“Quando ci chiedono come fa Forza Italia a prendere così tanti voti a Reggio, rispondo che lavoriamo costantemente sul territorio. I consiglieri comunali fanno un grande lavoro per creare un’alternativa a questo governo cittadino”.

Parole che fotografano una strategia chiara: presenza, ascolto e impegno quotidiano per costruire un fronte alternativo all’amministrazione Falcomatà.

La linea politica e i risultati della Regione

“Siamo pronti. Sarà il coordinatore regionale a dettare la linea. I risultati di Forza Italia si vedono e li abbiamo già visti con il governo regionale”.

Cirillo richiama l’azione del partito nelle istituzioni, evidenziando continuità e concretezza tra lavoro locale e regionale.

Il riconoscimento a Cannizzaro

“Dobbiamo ammetterlo tutti: Cannizzaro ha fatto un grande lavoro per questa città e questa regione. Vive di politica h24. Lo dimostrano i suoi successi: dai fondi per il porto a quelli per l’aeroporto. Alcuni suoi emendamenti furono approvati persino quando al governo c’era l’opposizione, con Conte premier. È una forza trainante. E i finanziamenti hanno riguardato anche la provincia. Non sono solo nel mio ruolo: al mio fianco c’è una squadra forte, sindaci e consiglieri bravissimi”.

Un passaggio che sottolinea la compattezza interna del partito e la fiducia nella guida del coordinatore regionale.

Sul candidato sindaco: “Potrà dirlo solo Cannizzaro”