Adesso Reggio, Cirillo: ‘FI radicata perché lavora sul territorio’. E sul candidato sindaco: ‘Lo dirà Cannizzaro’
Il partito azzurro apre una nuova stagione politica che guarda alle comunali 2026: "Siamo pronti, sarà il coordinatore regionale a dettare la linea"
17 Ottobre 2025 - 19:36 | di Eva Curatola
In Piazza Duomo a Reggio Calabria, Forza Italia apre una nuova “stagione politica” con l’evento “Adesso Reggio”. Dopo la vittoria alle Regionali, con Occhiuto bis, il partito azzurro guarda alle Comunali del 2026.
Fra i protagonisti dell’evento, che vede la partecipazione del Governatore e del coordinatore regionale, c’è anche Salvatore Cirillo, neo consigliere regionale e recordman di preferenze nella circoscrizione Sud con 19 mila voti. Con tono diretto e senza giri di parole, Cirillo ha raccontato la forza del partito e il lavoro che lo tiene ancorato al territorio.
“Forza Italia è radicata perché lavora ogni giorno”
“Quando ci chiedono come fa Forza Italia a prendere così tanti voti a Reggio, rispondo che lavoriamo costantemente sul territorio. I consiglieri comunali fanno un grande lavoro per creare un’alternativa a questo governo cittadino”.
Parole che fotografano una strategia chiara: presenza, ascolto e impegno quotidiano per costruire un fronte alternativo all’amministrazione Falcomatà.
La linea politica e i risultati della Regione
“Siamo pronti. Sarà il coordinatore regionale a dettare la linea. I risultati di Forza Italia si vedono e li abbiamo già visti con il governo regionale”.
Cirillo richiama l’azione del partito nelle istituzioni, evidenziando continuità e concretezza tra lavoro locale e regionale.
Il riconoscimento a Cannizzaro
“Dobbiamo ammetterlo tutti: Cannizzaro ha fatto un grande lavoro per questa città e questa regione. Vive di politica h24. Lo dimostrano i suoi successi: dai fondi per il porto a quelli per l’aeroporto. Alcuni suoi emendamenti furono approvati persino quando al governo c’era l’opposizione, con Conte premier. È una forza trainante. E i finanziamenti hanno riguardato anche la provincia. Non sono solo nel mio ruolo: al mio fianco c’è una squadra forte, sindaci e consiglieri bravissimi”.
Un passaggio che sottolinea la compattezza interna del partito e la fiducia nella guida del coordinatore regionale.
Sul candidato sindaco: “Potrà dirlo solo Cannizzaro”
E sul tanto atteso nome del candidato sindaco del centrodestra, il consigliere non si sbottona:
“Potrà dirlo solo Cannizzaro”.