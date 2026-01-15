Reggio, a Palazzo San Giorgio la presentazione del progetto ‘Due Sponde, Mille Racconti’

È una notizia di particolare rilievo per il panorama culturale nazionale e per il territorio dello Stretto: Adexo APS, insieme ai partner di progetto, è risultata una delle sole due associazioni selezionate in tutta Italia per la realizzazione di “AD ALTA VOCE 2024 – Sezione 1 | Progetti nazionali”, iniziativa promossa dal CEPELL – Centro per il libro e la lettura, Ministero della Cultura.

Per presentare ufficialmente il progetto proposto, “Due Sponde, Mille Racconti”, l’appuntamento per stampa, istituzioni e cittadinanza è fissato con la Conferenza Stampa di presentazione che si terrà:

VENERDÌ 16 GENNAIO, ORE 12:00 SALA DEI SINDACI

PALAZZO SAN GIORGIO – REGGIO CALABRIA

“Due Sponde, Mille Racconti” è un progetto che si sviluppa tra Calabria e Sicilia territori uniti dallo Stretto e interessa da vicino i Comuni di Reggio Calabria e Messina, ponendo al centro narrazione, mito, teatro e letteratura come strumenti di partecipazione culturale e costruzione di comunità capaci di creare connessioni tra pubblici diversi, istituzioni culturali, scuole e spazi non convenzionali.

Durante la conferenza stampa verranno illustrate le attività già avviate e quelle previste, il quadro generale del progetto, la sua visione culturale e le sinergie attivate a livello territoriale.

I promotori e i partner del progetto

Il progetto è promosso da Adexo APS (soggetto proponente e capofila) in partenariato conComune di Reggio Calabria – Biblioteca Pietro De Nava; Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; Nike Associazione Culturale APS; Libreria Colapesce – Messina; Associazione Culturale Itaca.

Interverranno alla conferenza stampa: