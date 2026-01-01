Bova Marina, adottato il Piano Comunale di Spiaggia: ‘Atteso da oltre 17 anni’

Nel corso della seduta del Consiglio comunale tenutasi il 30 dicembre, il Comune di Bova Marina ha adottato il Piano Comunale di Spiaggia (PCS), segnando un traguardo storico atteso da oltre 17 anni. Si tratta di un risultato di grande rilievo politico e amministrativo, frutto della determinazione di questa Amministrazione nel garantire finalmente regole chiare, sviluppo sostenibile e opportunità concrete per cittadini e operatori economici.

Il PCS rappresenta il primo strumento organico di pianificazione dettagliata dell’arenile comunale, conforme alla Legge Regionale n. 17/2005, al Piano di Indirizzo Regionale (PIR) e alle successive integrazioni normative fino al 2025. Con questo atto, l’Amministrazione pone fine a una lunga fase di incertezza normativa che ha limitato per anni lo sviluppo ordinato del litorale.

Il tratto costiero di Bova Marina si estende per circa 7,34 chilometri, dal confine con Condofuri (fiumara Amendolea) fino al confine con Palizzi, con una superficie demaniale complessiva di 341.384 metri quadrati. Il Piano tiene conto delle differenti caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche del territorio, distinguendo con chiarezza tra aree antropizzate e zone di elevato pregio naturalistico e culturale.

Obiettivi e strategie del Piano Comunale di Spiaggia

Il PCS persegue obiettivi strategici e coerenti con le linee programmatiche dell’Amministrazione:

Tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica , con attenzione agli habitat dunali e alle specie protette;

, con attenzione agli habitat dunali e alle specie protette; Sviluppo turistico ed economico programmato , rafforzando e qualificando l’offerta balneare;

, rafforzando e qualificando l’offerta balneare; Crescita occupazionale e imprenditoriale , soprattutto nel settore turistico, con effetti diretti sul tessuto locale;

, soprattutto nel settore turistico, con effetti diretti sul tessuto locale; Accessibilità e inclusione sociale, garantendo la fruizione delle spiagge come bene pubblico per tutti i cittadini.

Elemento qualificante del Piano è la suddivisione del litorale in due ambiti funzionali:

l’ Ambito Antropizzato di Pianificazione , comprendente il centro abitato e le aree destinate a servizi turistico-ricreativi, in sinergia con il progetto del nuovo lungomare;

, comprendente il centro abitato e le aree destinate a servizi turistico-ricreativi, in sinergia con il progetto del nuovo lungomare; l’Ambito Vincolato di Salvaguardia Ambientale, che include il SIC “Capo San Giovanni d’Avalos” e l’area archeologica di San Pasquale, destinato alla conservazione degli ecosistemi naturali e del patrimonio storico-archeologico.

Sul piano quantitativo, il PCS garantisce un equilibrio avanzato tra sviluppo e tutela: oltre il 77% dell’arenile rimarrà libero, ben al di sopra del minimo previsto dalla normativa regionale. Tutte le concessioni saranno assegnate mediante procedure pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità.

Il Piano affronta con rigore anche le criticità storiche del litorale: regolarizzazione delle occupazioni, risoluzione delle incongruenze catastali e ripristino della legalità nelle aree interessate da manufatti privi di titolo. Ampie porzioni di arenile libero sono state inoltre destinate a Aree di Salvaguardia Paesaggistico-Ambientale, con vincoli stringenti che tutelano gli ecosistemi naturali.

“Un passo decisivo per il futuro di Bova Marina“

L’adozione del Piano Comunale di Spiaggia rappresenta una vittoria politica per questa Amministrazione, in quanto coerente con il programma elettorale e con le linee programmatiche presentate ai cittadini. Il PCS, insieme alla ricostruzione del lungomare e ai prossimi interventi sul Piano Strutturale Comunale, conferma l’impegno concreto dell’Amministrazione a governare il territorio con visione strategica, sostenibilità e attenzione alle opportunità di sviluppo. Il Piano seguirà ora l’iter previsto dalla normativa regionale: pubblicazione, raccolta delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva, con validità decennale e possibilità di aggiornamenti periodici.

Con questo atto, Bova Marina entra in una nuova fase di sviluppo, dotata di strumenti chiari, moderni e orientati alla crescita equilibrata del territorio, segnando una svolta storica per il litorale e per l’intera comunità cittadina.