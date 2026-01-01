Campo Calabro, approvati all’unanimità DUP 26-28 e Bilancio di previsione triennale

Documento Unico di Programmazione 26-28 e Bilancio di previsione triennale approvati all’unanimità e entro il termine del 31 dicembre.

Questo il risultato della seduta del Consiglio Comunale di Campo Calabro convocato dalla Presidente Simona Bellantoni per il 30 dicembre e tenutosi per l’occasione al Centro Polifunzionale Comunale “Prof. G. Scopelliti” stante i lavori di ristrutturazione avviati alla sede municipale di Palazzo della Maddalena.

Seduta del Consiglio Comunale: Approvazioni e Punti Trattati

Oltre ad un breve ricordo dello scomparso Consigliere Gaetano Bellantone fatta dal Consigliere Scopelliti in apertura di seduta, i punti riguardanti la ricognizione periodica delle società partecipate, la ratifica di una variazione di bilancio in entrata, il prezzo dei terreni e delle aree fabbricabili, il nuovo regolamento

di Polizia Locale, sono stati rapidamente approvati all’unanimità dai consiglieri di maggioranza e minoranza, tutti presenti alla seduta mentre per la conferma delle aliquote IMU la minoranza si è astenuta.

Illustrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)

E’ poi toccato al Sindaco Sandro Repaci illustrare il Documento Unico di Programmazione 26-28 del quale ha evidenziato le novità rispetto alle principali linee programmatiche :servizi istituzionali e generali, ordine pubblico ,istruzione, beni e attività culturali, sport e tempo libero, turismo, assetto del territorio ed edilizia abitativa, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, energia e diversificazione delle fonti energetiche. Fra i nuovi impegni del comune emergono rilevanti la stabilizzazione di 14 unità di personale provenienti dai Tirocini di Inclusione Sociale, le attività di inclusione sociale scaturite dal Bando Partecipo del quale il comune è stato dichiarato beneficiario, il piano straordinario di riqualificazione delle principali strade comunali, la prosecuzione della riqualificazione della fortezza Batteria Siacci con l’avvio del secondo lotto di lavori oltre ai lavori in corso al Palazzo Municipale, l’Asilo Nido in via di completamento, i lavori di difesa del suolo in via Repaci oramai in fase di riconsegna delle aree.

Bilancio di Previsione 2026-2028

Lunga ed articolata l’esposizione delle missioni e dei programmi dell’amministrazione per questo scorcio di consiliatura che ha davanti 18 mesi di impegni intensi con numerosi cantieri ancora da avviare. Ha fatto seguito l’esposizione del Bilancio da parte del Responsabile dell’area economico-finanziaria dr Domenico Romeo e di seguito gli interventi del Consigliere Scopelliti che si è soffermato sulla valenza dei lavori del Ponte, e dell’Assessore al Bilancio Santo Idone che ha commentato il lungo lavoro di costruzione di un

bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 che presenta un quadro complessivamente equilibrato sotto il profilo formale in tutti gli esercizi, con pareggi di bilancio pari a: € 13.690.649,33 nel 2026; € 19.044.573,81 nel 2027; € 42.305.662,25 nel 2028.

“È un bilancio – ha concluso Idone – che mette in sicurezza i conti dell’Ente, garantisce i servizi essenziali e, allo stesso tempo, investe con decisione sul futuro del nostro territorio. Non rinvia i problemi, non scarica costi sulle generazioni future e non si limita all’ordinaria amministrazione”.

Sull’argomento, che ha avuto per accordo fra i gruppi consiliari un’unica discussione poi sviluppata in separate votazioni sul DUP e sul Bilancio, sono intervenuti per la minoranza il Consigliere e Capo Gruppo Giovanni Richichi che ha preannunciato il voto favorevole sui documenti contabili prendendo atto dello sforzo compiuto per la stabilizzazione del personale TIS e chiedendo un ulteriore coinvolgimento nei processi decisionali, e del Vice-Sindaco Giuseppe Barresi che ha sottolineato come le scelte economico- finanziarie che attengono alla politica sono sempre frutto di ragionamenti sviluppati sotto il profilo della prudenza e della sostenibilità. Il DUP ed il Bilancio 26-28 sono dunque stati approvati all’unanimità.

