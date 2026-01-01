Reggio, tuffo in mare di Capodanno. Falcomatà: ‘Identità e rinascita. Evento che cresce con la città’ – FOTO

Il tradizionale tuffo in mare di Capodanno di Reggio Calabria, giunto alla sua 53ª edizione, si conferma come uno degli eventi più attesi della città. Un appuntamento che celebra la forza di una comunità che si ritrova per accogliere il nuovo anno con spirito di rinascita.

Un evento simbolico che rappresenta il legame tra la città, il suo mare e la tradizione.

Giuseppe Falcomatà, già sindaco di Reggio Calabria e attuale consigliere regionale, ha voluto sottolineare l’importanza di questa manifestazione, che va ben oltre il semplice atto del tuffarsi in acqua.

“Il tuffo è una tradizione consolidata, il tuffo in acqua nel nostro mare, un tuffo dedicato a Mimì Fortugno, un tuffo dedicato ai reggini, un tuffo altamente identitario”, ha dichiarato Falcomatà, ribadendo il forte legame che questo gesto ha con l’identità della città.

Ha anche raccontato come l’evento sia cresciuto negli anni, sottolineando il cambiamento di mentalità:

“Più passano gli anni e più la partecipazione aumenta. Io ricordo i primi anni che in molti dicevano: ‘No, cu ta faci fari, l’1 gennaio, faci friddu ecc’. Ecco, molti di quei ‘Cu ta faci fari’ oggi sono qui insieme a noi a tuffarsi. Questo significa che le buone tradizioni, quando sono positive, si contaminano e diventano un appuntamento della città”, ha aggiunto, evidenziando come l’evento sia diventato una vera e propria tradizione per la comunità reggina.

Riguardo alle prospettive per il nuovo anno, Falcomatà ha espresso ottimismo e speranza per la città di Reggio Calabria, invitando i cittadini a continuare a lottare per i propri obiettivi:

“Dobbiamo continuare ad avere la voglia di lottare per gli obiettivi che ognuno di noi vuole raggiungere nella propria vita personale e lavorativa, e che questi obiettivi si trasmettano in senso positivo anche nella città e per le battaglie che deve affrontare la città”, ha dichiarato.

“Il mio augurio è quello di continuare a lottare perché la città cresca e migliori, se ognuno di noi fa la propria parte. Quindi non molliamo fino in fondo, fino alla fine e inauguriamo al meglio questo nuovo anno”.