Aeroporto dello Stretto: Sogas, nessun rischio default

La Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, in riferimento a recenti notizie, precisa: lo scorso 23 luglio, il Collegio dei Revisori dei Conti, come stabilito dall’articolo 2429 Cod. Civ., ha ritualmente riferito all’assemblea dei soci sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e dopo aver fatto le proprie osservazioni e proposte, ha espresso il proprio parere favorevole sul Bilancio di esercizio al 31.12.2013 e, quindi, ha formalmente invitato i Soci ad approvare quanto predisposto dagli amministratori di SO.G.A.S. SpA.La maggioranza degli Enti azionisti rappresentati in assemblea ha approvato il documento contabile ed i relativi atti.

Il Bilancio di Esercizio 2013 ed i suoi allegati (compresa la stessa relazione del Collegio dei Revisori) sono stati così ritualmente depositati presso il Registro Imprese della CC.I.AA. di Reggio Calabria.

Quanto allo stato di salute dell’azienda: pur permanendo la crisi di liquidità finanziaria ed i debiti del passato, fattori penalizzanti per il rilancio dello scalo, ad avviso del Gestore aeroportuale, non vi è alcun rischio default. Prova ne vuole l’esistenza di numerosi e consistenti crediti, peraltro già formalmente asseverati proprio in questi ultimi giorni dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti, tali da giustificare la concreta possibilità, già manifestata da alcuni Soci, Provincia di Reggio Calabria in primis, di contrarre un mutuo agevolato, ex Cassa Depositi e Prestiti, così come oggi previsto dal recentissimo Art.3 Co.2 DMEF 23.06.2014, attraverso il quale tutti i soci saranno in condizione di corrispondere quanto dovuto a Sogas. Crediti – si precisa – nettamente superiori ai debiti esistenti.