Aeroporto Malpensa e lavori su una pista: effetti e modifiche ai voli da Reggio

A partire dal 16 marzo e fino al 9 maggio 2026, l’aeroporto di Milano Malpensa subirà importanti lavori di manutenzione su una delle sue due piste principali, la 35L/17R. L’intervento, che durerà 55 giorni, avrà numerose ripercussioni sui voli, tra cui quelli che collegano Reggio Calabria a Malpensa, causando modifiche agli orari e alle destinazioni.

La chiusura della pista 35L/17R, uno degli scali principali dell’hub lombardo, porterà infatti a una riduzione del numero di voli operativi, con diverse tratte che subiscono modifiche e tagli. E anche i voli Ryanair, compagnia che opera sulla rotta Reggio Calabria-Milano Malpensa, subiranno variazioni.

I passeggeri che hanno prenotato un volo da Reggio Calabria a Milano Malpensa tra il 16 marzo e il 9 maggio riceveranno direttamente dalla compagnia irlandese una comunicazione ufficiale, che li informerà di un cambio importante: la tratta sarà reindirizzata su Milano Bergamo. Questo significa che i voli programmati per Malpensa saranno operati da Bergamo, con un conseguente spostamento del punto di arrivo e di partenza.

Di seguito la comunicazione della compagnia aerea e l’avviso inviato in queste ore i passeggeri:

“Ryanair desidera informarti che il tuo volo Ryanair ora opererà da/per un aeroporto diverso. Ti preghiamo di rivedere il tuo itinerario di volo di seguito poiché gli aeroporti di partenza/arrivo, gli orari e le date di partenza e arrivo programmati potrebbero differire. Si prega di avvisare eventuali altri clienti che viaggiano con il proprio gruppo delle modifiche.”

La riorganizzazione potrebbe causare disagi per i viaggiatori. Infine, chi dovrà acquistare un nuovo biglietto per Milano durante il periodo dei lavori, sarà indirizzato su Bergamo, e non più su Malpensa.