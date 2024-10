Tito Minniti, l’annuncio del MIT: ‘A gennaio nuove rotte per valorizzare Reggio’

“Fasi finali dei test sulle nuove rotte per rendere massimamente operativo lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria.

Enav, chiamato a verificare la fattibilità, ha condotto studi con radiomisure e con appositi voli, anche col supporto di ispettori di volo Enac. Le nuove rotte sono poi state testate in un simulatore di volo che servirà per l’addestramento dei piloti, di cui si farà carico lo stesso Enac. Le nuove procedure potrebbero essere rilasciate già a metà gennaio e offriranno la possibilità di utilizzare l’aeroporto anche in condizioni meteo difficili.