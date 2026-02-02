Ryanair fa volare l’Aeroporto di Reggio: sfiorato il milione di passeggeri nel 2025

Con un totale di 977.984 passeggeri transitati, l'aeroporto ha registrato un incremento del +56,7% rispetto al 2024 e un clamoroso +333,5% rispetto al 2023

L’Aeroporto di Reggio Calabria ha chiuso il 2025 con un risultato straordinario, sfiorando il milione di passeggeri e battendo ogni record storico. Con un totale di 977.984 passeggeri transitati, l’aeroporto ha registrato un incremento del +56,7% rispetto al 2024 e un clamoroso +333,5% rispetto al 2023, quando il numero era fermo a soli 293.261.

Il principale motore di questa crescita è stata senza dubbio Ryanair, che ha contribuito in maniera determinante ad aumentare il traffico aereo. La compagnia low cost ha trasformato l’Aeroporto di Reggio Calabria nel più dinamico e in crescita del Paese, con il miglior tasso di sviluppo per due anni consecutivi.

Superato il record storico del 2006

L’incremento record ha permesso di superare il massimo storico precedente di 607.000 passeggeri, che risaliva al 2006. Questo risultato è anche il frutto degli investimenti e dell’impegno delle istituzioni locali e regionali, sotto la guida del Governatore Roberto Occhiuto.

Nel 2026, salvo sorprese, l’Aeroporto di Reggio Calabria continuerà a confermare il trend positivo, facendo di questo scalo uno dei punti di riferimento principali per la Calabria e il Sud Italia.

La grande novità per il 2026 sarà la nuova aerostazione in costruzione, che migliorerà ulteriormente i servizi. I lavori procedono a buon ritmo e, sebbene non sia stata ancora fissata una data ufficiale di inaugurazione, Marco Franchini, amministratore di Sacal, ha dichiarato che i lavori dovrebbero concludersi entro marzo.