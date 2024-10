Il Tito Minniti vola: estate con boom di passeggeri per l’aeroporto di Reggio

E’ un’estate da ricordare per l’aeroporto di Reggio Calabria. Praticamente moribondo a inizio 2024, lo scalo reggino con l’arrivo di Ryanair è completamente rinato, con i dati degli ultimi mesi che confermano la netta inversione di tendenza.

Basti pensare ad esempio al riempimento del volo per Barcellona, una delle tratte più utilizzate e apprezzate, che anche a luglio ha fatto registrare praticamente il sold-out, con il 93% circa di posti riempiti.

“L’aeroporto sta vivendo una fase di crescita significativa, come dimostrano i numeri in continuo aumento.” Marco Franchini, amministratore unico della Sacal, la società che gestisce i tre aeroporti calabresi, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti fino ad oggi, guardando con ottimismo alle sfide future. In collaborazione con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, Franchini ha puntato sul rilancio dell’aeroporto Tito Minniti, e i dati attuali confermano in pieno la bontà della scelta.

Non mancano ancora alcune difficoltà lungo il percorso, ma rispetto a un anno fa, lo scenario all’aeroporto di Reggio Calabria è profondamente cambiato. I dati parlano chiaro: negli ultimi due anni, 2022 e 2023, l’aeroporto reggino aveva registrato una media di poco superiore ai 200.000 passeggeri. Questi numeri, però, impallidiscono di fronte a quelli del 2024, anno non ancora concluso. Ad esempio, nel maggio 2024, il Tito Minniti ha registrato un incremento del 130,5% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2023, passando da 24.860 a 57.286 passeggeri.

Il cambio di marcia è stato segnato dalla decisione di Ryanair di stabilire una base operativa a Reggio Calabria. Dal primo volo della compagnia low-cost per Bologna, decollato alle 6:30 del 25 aprile, la situazione ha subito una trasformazione radicale.

Durante i mesi estivi, il trend positivo è continuato, confermando l’immagine di un aeroporto in piena espansione e con solide prospettive di crescita per il futuro.

“L’aeroporto sta crescendo” – ha dichiarato Franchini a Gazzetta del Sud –“A luglio abbiamo registrato un movimento di 60.000 passeggeri a Reggio Calabria, e per agosto prevediamo di raggiungere tra i 70.000 e i 75.000. Il nostro obiettivo per fine anno è di arrivare a 700.000 passeggeri. Questo dato è incoraggiante, e con i giusti accorgimenti, anche in collaborazione con Ryanair, possiamo puntare a un ulteriore incremento”.

Nuove tratte da ottobre, Dublino in ‘stand-by’

Un nuovo impulso sarà assicurato dalle 7 nuove tratte (5 internazionali e 2 nazionali) che saranno attive dalla seconda metà di ottobre.

Ryanair, come già ufficializzato nei mesi scorsi, volerà da e per l’aeroporto di Reggio Calabria con le città di Londra (Stansted), Parigi (Beauvais), Francoforte (Hahn), Bruxelles (Charleroi), e Katowice per quanto riguarda le tratte internazionali, Pisa e l’atteso Milano Malpensa invece per le due tratte nazionali.

Due i voli settimanali per le tratte internazionali (domenica e mercoledi per Londra, martedi e sabato per Parigi, domenica e martedi per Francoforte, lunedi e giovedi per Bruxelles, martedi e sabato per Katowice), mentre il Milano Malpensa avrà cadenza quotidiana, rotta quest’ultima che si preannuncia dall’alto coefficiente di riempimento.

Bisognerà attendere invece per vedere attivo il volo da e per Dublino. Secondo quanto raccolto, questioni logistiche e organizzative dovute alla rotazione macchine della compagnia low-cost, hanno fatto slittare per il momento la destinazione irlandese. Possibile che Dublino possa rientrare nelle tratte attive dal Tito Minniti dalla stagione Summer 2025, Non è chiaro ancora se Ryanair per la stagione 2024-2025 sostituirà o meno Dublino con un’altra destinazione verso e da Reggio Calabria.