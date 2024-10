Reggio, ATAM non ci sta: ‘Stop alle affissioni abusive e deturpanti’

L'azienda di trasporti di Reggio Calabria sta già provvedendo alla rimozione delle affissioni non autorizzate

L’azienda comunica che non tollererà in alcun modo affissioni abusive e deturpanti delle pensiline e delle paline in tutta la città, che, inoltre, ne costituiscono l’arredo urbano.

Ricordiamo che l’azienda ha, in realtà, centinaia di spazi disponibili all’affissione, ma chiaramente vengono ceduti dopo la firma di un contratto e sono fonte di ricavi da parte di ATAM.

Leggi anche

Non saranno tollerate affissioni non autorizzate e ABUSIVE, né politiche (vista la recente apertura della campagna elettorale), né di altro tipo (aziende che fanno affiggere manifesti) che non siano oggetto di contratto con ATAM.

Stiamo provvedendo alla documentazione fotografica ed alla rimozione e/o copertura delle affissioni non autorizzate.

ATAM inoltre tiene a specificare che, non avrà alcuna remora ad adire alle vie legali per ogni caso di affissione abusiva.