Si è svolta presso il Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza la suggestiva manifestazione ‘Afternoon Tea‘ per rivivere, in un pomeriggio di quasi estate, le atmosfere eleganti e sobrie di un tea inglese.

La manifestazione, quest’anno alla sua terza edizione, ha visto la partecipazione di tanti ospiti e padroni di casa indiscussi sono gli studenti che coordinati mirabilmente dalla prof.ssa Rosanna Gallucci, ideatrice dell’evento, hanno reso indimenticabile un pomeriggio di scuola.

La stessa prof.ssa Gallucci ha dichiarato: «È un appuntamento al quale gli alunni, nonostante gli impegni, i compiti e le interrogazioni di fine anno, non rinunciano. Amano ricreare l’atmosfera tipicamente British dell’afternoon tea, riproponendone menu ed atmosfere, curandone ogni dettaglio. Sono loro stessi – ha concluso la professoressa – a preparare i piatti dolci e salati seguendo le ricette originali e ad accompagnarli con i tea aromatici più ricercati quali Jasmine, Earl Grey, Darjeeling, Ceylon».

Ed il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni ha così commentato: «Ringrazio anzitutto la professoressa Gallucci, vero motore di questa meravigliosa iniziativa e gli studenti tutti. La nostra scuola, anche grazie ad iniziative come questa, diventa ogni giorno un po’ più internazionale. Prepariamo i nostri studenti al mondo ed i loro successi a livello internazionale sono la conferma dell’eccellente lavoro che quotidianamente facciamo. Auspico – ha concluso il Preside – altre iniziative del genere, già dal prossimo anno, anche magari esplorando altre culture, visto che abbiamo il privilegio di avere tra i nostri studenti giovani che provengono da diverse parti del mondo».

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