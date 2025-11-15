Due psicologhe aggredite al carcere di Arghillà. L’Ordine: ‘Serve più tutela’

Il Presidente OPC, Massimo Aiello, appresa la notizia della recente aggressione di due Psicologhe calabresi subìta presso l‘Istituto Penitenziario di Arghillà, a Reggio Calabria, interviene sul punto:

Aiello sottolinea la necessità di strumenti e risorse adeguate:

“Serve un’azione di sistema, che incrementi le risorse a disposizione in ogni Istituto sul territorio, al fine di proteggere al meglio ogni operatore. Psicologhe e Psicologi svolgono un lavoro fondamentale nel contesto penitenziario, offrendo supporto e sostegno in uno spazio di vita complesso e ristretto, dove solo interventi sinergici fra gli organi preposti possono potenziare e tutelare il lavoro quotidiano”.