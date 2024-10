Vicesindaco e tecnico comunale aggrediti a Galatro, la vicinanza della Città Metropolitana

“Ancora una volta amministratori locali vengono aggrediti nell’esercizio delle loro funzioni. Un episodio grave e preoccupante per il quale ci tengo ad esprimere la piena solidarietà da parte dell’intera comunità metropolitana nei confronti del Vicesindaco di Galatro Carmelo Panetta, del tecnico comunale Michele Politanò e dell’intera Amministrazione comunale di Galatro”. Così in una nota il sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha commentato il grave episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi nel piccolo comune dell’area metropolitana reggina.

“Condivido le preoccupazioni sollevate dagli Amministratori di Galatro e dai sindaci della Città degli Ulivi – ha aggiunto Versace – è gravissimo che dei rappresentanti delle istituzioni siano aggrediti in questo modo, costretti ad affrontare fisicamente problemi e rimostranze di una parte della cittadinanza probabilmente esasperata, che riversa sui Comuni, primo avamposto democratico sui territori, tutte le proprie paure e le proprie difficoltà”.

“Da anni ormai sosteniamo che le istituzioni territoriali vadano tutelate – ha concluso Versace – insieme ad Anci da lungo tempo proponiamo una serie di interventi normativi volti a dare sostegno e supporto a chi si trova a rappresentare le comunità locali, prendendo sulle proprie spalle un carico di responsabilità enorme e rischiando di trasformarsi in bersaglio per tutti i disagi vissuti dalle comunità. Come Città Metropolitana ci stringiamo attorno alla comunità di Galatro ed ai suoi amministratori. Situazioni come queste non devono più accadere”: