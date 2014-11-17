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Agricoltura e parchi: opportunità per la conservazione e per il turismo sostenibile

A Cosenza la Fondazione UniVerde e FederParchi riuniscono esperti e presidenti dei parchi per discutere di agricoltura e turismo sostenibile

17 Novembre 2014 - 19:20 | di Redazione

Convegno 'Agricoltura e Parchi' della Fondazione UniVerde e di FederParchi a Cosenza

La Fondazione UniVerde, in collaborazione con FederParchi organizza a Cosenza il convegno sul tema: “Agricoltura e Parchi: le opportunità del Turismo Sostenibile”Martedì 18 novembre a Cosenza, alle ore 17.00 all’Enoteca regionale del Palazzo della Provincia (Sala Convegni), in piazza XV Marzo, si terrà il convegno sul tema: “Agricoltura e Parchi: le opportunità del Turismo Sostenibile” organizzato dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con FederParchi.

Gli obiettivi: habitat naturale e agriturismo

Si parlerà di come le attività agricole tradizionali non solo possano aiutare nella conservazione e valorizzazione dell’habitat naturale ma migliorare anche l’attività agrituristica.  «Gli italiani vogliono un’agricoltura sostenibile, senza OGM e Made in Italy. Dall’ultimo rapporto realizzato dalla Fondazione UniVerde e IPR Marketing – spiega Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’agricoltura –  sul Turismo Sostenibile e il rapporto con gli italiani, inoltre, emerge che il 54% degli ecoturisti sceglie di trascorrere le proprie vacanze nei parchi perché c’è la possibilità di conoscere le tradizioni locali e il 42% perché intende partecipare a percorsi enogastronomici. Questi dati dimostrano come l’agricoltura e la nostra rete naturale debbano convivere per aumentare i flussi turistici, contribuendo a creare nuove opportunità occupazionali sia nel settore agricolo che turistico, garantendo la protezione dell’ecosistema e della biodiversità».All’incontro, dopo un saluto del Presidente della provincia di Cosenza Mario Occhiuto, interverranno: Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde, Docente CdLM in Turismo e Sviluppo Locale, Università degli Studi di Milano “Bicocca” e di Roma “Tor Vergata”; Pietro Molinari, Presidente regionale Coldiretti; Sonia Ferrari, Commissario Parco nazionale della Sila, Presidente CdL in Scienze Turistiche, Università della Calabria; Domenico Pappaterra, Presidente Parco nazionale del Pollino, Giuseppe Bombino, Presidente Parco nazionale dell’Aspromomonte; Nicodemo Nazzareno Oliverio, Commissione Agricoltura, Camera dei Deputati e Daniele Perrone, Vicepresidente nazionale Giovani Coldiretti.

Per registrarsi è necessario inviare una mail a: info@fondazioneuniverde.it

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