Agrigento-Viola, la rabbia dei nero-arancio in uno striscione
Prima della sfida di Agrigento il roster e lo staff della Viola srotolano uno striscione contro la penalizzazione: applausi dal pubblico agrigentino
15 Aprile 2018 - 18:05 | di Teo Occhiuto
Poche parole, ma significative. La Viola Reggio Calabria, intesa nei componenti del roster e dello staff nero-arancio, ha srotolato uno striscione chiarissimo poco prima della sfida di Agrigento. Il testo, ovviamente, inneggiava alla penalizzazione che ha colpito Fabi e compagni in settimana: “IL NOSTRO LAVORO VA TUTELATO, NON PENALIZZATO!”
Bella anche la risposta del pubblico agrigentino, che ha lungamente applaudito l’esibizione di tale striscione. Presente, come sempre, una foltissima delegazione di tifosi reggini.
*foto di Maurizio Polimeni
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