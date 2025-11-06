Reggio, successo per il convegno AIC ‘Insieme per una Calabria senza glutine: alleati per crescere’

Un pomeriggio di confronto, condivisione e impegno collettivo quello che si è svolto il 5 novembre 2025 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove AIC Calabria ha riunito istituzioni, esperti, professionisti e cittadini per il convegno “Insieme per una Calabria senza glutine: alleati per crescere”.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di riflessione sul tema dell’inclusione alimentare e dell’educazione alla celiachia, culminando con il lancio ufficiale della raccolta fondi “Insieme per crescere”, iniziativa che mira a sostenere i progetti educativi dell’Associazione nelle scuole calabresi.

Un percorso che continua: dalle istituzioni alle scuole

Dopo i saluti istituzionali di AIC Calabria, ed aver sottolineato come “la sfida dell’inclusione si vince solo lavorando insieme, costruendo una rete stabile tra scuola, famiglie e istituzioni”, sono intervenuti il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il consigliere comunale Giuseppe Giordano, che hanno ribadito l’impegno dell’Amministrazione nella promozione di una città più attenta ai bisogni di chi vive la celiachia.

Educare con gusto e consapevolezza

Nel corso del convegno, la dottoressa Stefania Messina (psicologa e psicoterapeuta di Mente & Relazioni) ed il dottor Domenico Giuffrè, biologo nutrizionista del Comitato Scientifico AIC Calabria, hanno illustrato il percorso educativo che, attraverso progetti come In fuga dal glutine, porta nelle scuole un approccio innovativo e inclusivo al tema dell’alimentazione. Antonella Torcasio, chef del progetto Kalavria senza glutine, ha raccontato l’esperienza della cucina come “linguaggio universale” capace di unire gusto e cultura dell’accoglienza. Infine, è stato presentato il modello Tutti a tavola, tutti insieme, esempio concreto di rete tra scuole, mense e comunità locali.

Il contributo della scienza e della comunicazione

Lo sguardo scientifico è arrivato con l’intervento di Antonella Bellantoni del Comitato Scientifico AIC Calabria, che ha condiviso le più recenti riflessioni sullo stato della ricerca e sulla necessità di una diagnosi sempre più tempestiva della celiachia.

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alla presentazione della raccolta fondi “Insieme per crescere”, illustrata da Mariagrazia Grosso, referente Giovani AIC Calabria, e dal team di Minimal Studio, agenzia di comunicazione che cura la campagna.

“Ogni gesto conta – ha ricordato Mariagrazia Grosso – perché anche una piccola donazione può contribuire a portare i nostri progetti dentro nuove scuole, formando bambini e insegnanti su inclusione e diritto al pasto senza glutine”.

“Questa raccolta fondi rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di AIC Calabria – ha dichiarato Giuseppina Grosso, presidente dell’associazione – Il nostro impegno è costruire una rete di persone e realtà che credano nella forza della collaborazione. La celiachia riguarda la salute, ma anche la cultura dell’accoglienza e della partecipazione: solo insieme possiamo cambiare la percezione e migliorare la qualità di vita delle persone celiache”.

“Nonostante l’ impegno profuso e i numerosi risultati ottenuti , ancora ad oggi per molti celiaci, AIC Calabria non rappresenta un punto di riferimento – ha dichiarato la past president Anna Cannizzaro, oggi consigliere nazionale di AIC – Vogliamo che questa percezione cambi ,facendo conoscere ancor più da vicino il modus operandi e le iniziative dell’ associazione come, ad esempio ,i progetti nelle scuole, le attività sul territorio, il supporto alle famiglie e il lavoro costante dei nostri volontari”.

Una Calabria che cresce insieme

La raccolta fondi “Insieme per crescere” sosterrà i principali progetti educativi di AIC Calabria — Kalavria senza glutine, In fuga dal glutine, Celiachia? Un gioco da ragazzi e Tutti a tavola, tutti insieme — promuovendo una cultura della consapevolezza e dell’inclusione alimentare. Attraverso la campagna, l’Associazione invita cittadini, enti e imprese a diventare ambasciatori del cambiamento, contribuendo concretamente alla realizzazione delle attività educative sul territorio.