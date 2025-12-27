AIDIA Rc, incontro con Giusi Princi sui laboratori STEAM

Tra gli obiettivi principali: offrire formazione interdisciplinare in ambito STEAM, favorire la crescita professionale e personale, stimolare collaborazione e progettualità

Un momento di confronto sui temi della formazione tecnica e dell’innovazione. AIDIA Reggio Calabria promuove l’incontro “Dialogo a tu per tu” con l’europarlamentare Giusi Princi, in programma lunedì 30 dicembre alle ore 11:00 presso Elle Interni, in via del Torrione 75, a Reggio Calabria.

L’iniziativa è dedicata ai laboratori tecnici STEAM e rientra nel progetto “Donne che progettano il futuro”, pensato per valorizzare le competenze tecniche e progettuali, con particolare attenzione al contributo femminile nei contesti professionali e accademici.

Un progetto formativo aperto a tutti

Il percorso prevede 21 laboratori tematici indipendenti, in programma tra gennaio e maggio 2026, con incontri mensili della durata di due ore in formula weekend. I laboratori sono suddivisi in cinque aree: competenza tecnica, sostenibilità e territorio, comunicazione e leadership, crescita personale, interdisciplinarità.

Il progetto è coorganizzato dagli Ordini professionali tecnici provinciali e gode del patrocinio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ne consiglia la partecipazione a laureati e laureandi interessati al mondo delle professioni.

Obiettivi e opportunità

Tra gli obiettivi principali: offrire formazione interdisciplinare in ambito STEAM, favorire la crescita professionale e personale, stimolare collaborazione e progettualità. Il percorso, inizialmente pensato per le donne, è aperto a studenti, neolaureati, professionisti e a chiunque voglia potenziare le proprie competenze.

Al termine è prevista la presentazione di un progetto individuale o di gruppo. Il migliore sarà selezionato da una commissione e potrà essere condiviso con aziende e partner di settore. Le candidature sono aperte fino al 9 gennaio 2026, con avvio delle attività fissato per il 16 gennaio.

Con questa iniziativa, AIDIA Reggio Calabria prosegue il lavoro avviato dalla sua fondazione, puntando su formazione, relazioni e valorizzazione delle competenze sul territorio.