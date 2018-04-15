Si sono svolte venerdì 13 aprile c.m. presso “Luna Ribelle le elezioni del nuovo esecutivo dell’AIParC ( Associazione Italiana Parchi Culturali) di Reggio Calabria che risulta così composto: Presidente : dott.ssa Francesca Fedele, .V.Presidente dott.ssa Maria Silvana Laurendi Lucisano, Segretaria: prof.ssa M. Olga Papisca, Tesoriera prof.ssa Francesca Zoccali. Consiglieri: Avv. Angiola Infantino, Prof.ssa M. Giovanna Santoro, Dott.ssa Anna Stajano, Revisori Dei Conti: Prof.ssa Donatella Cimino, Dott.ssa Antonia Lanucara, Rag. Marco Sorrenti. Le commissioni, strumento funzionale al perseguimento degli obiettivi AIParC sono presiedute da: avv.Angiola Infantino (Legislazione), Prof.ssa M. Cagliostro (Arte), Dott.ssa Francesca Rotiroti (Comunicazione – Relazione), Dott.ssa Anna Stajano (Cultura), Dott.ssa Giudeppa Cardile (Scienza), Prof.ssa Mirella Mafrici (Storia).

Alle votazioni ha presenziato la presidente nazionale prof.ssa Irene Tripodi con la consigliera nazionale avv. Annamaria Curia, la tesoriera nazionale prof.ssa Michela De Domenico e il direttore del Dipartimento scientifico Arte, dott. Salvatore Timpano.

Concluse le operazioni di voto, la neo presidente Fedele, nel suo breve saluto di insediamento, ha illustrato le linee guida del nuovo percorso, che sarà incentrato sulla promozione della Città in ogni suo ambito di sviluppo ( artistico, politico, sociale storico, culturale, scientifico, comunicativo- relazionale ecc.) nel pieno rispetto delle finalità AIParC e del suo impianto statutario.

La serata si è conclusa con una allegra cena conviviale.