Al 60esimo Taorminafilmfest la magia delle immagini dell’archivio luce
Sessanta immagini d'archivio raccontano volti e serate del Teatro Antico, da Claudia Cardinale a Sophia Loren, in omaggio ai 60 anni del festival
16 Giugno 2014 - 18:05 | di Redazione
60 scatti per 60 anni di Festival. E’ questo l’omaggio che Istituto Luce-Cinecittà rende al TaorminaFilmFest per l’edizione 2014, con una speciale Mostra fotografica che si inaugura oggi alle 19.00 alla Biblioteca di Taormina e che racconta la storia di una delle kermesse più affascinanti del cinema italiano.
E un compleanno importante è anche quello di Istituto Luce, che nel 2014 festeggia il 90mo dalla fondazione, con importanti iniziative espositive, cinematografiche e multimediali in tutto il Paese (e non solo), per raccontare il viaggio della più antica istituzione di cinema pubblico al mondo e uno dei luoghi dell’immaginario sociale e culturale italiano.
Così arrivano a Taormina le 60 eccezionali immagini dell’Archivio storico Luce, che documentano momenti, personaggi, volti che hanno illuminato le serate del Teatro Antico: da Claudia Cardinale a Gina Lollobrigida, a Vittorio Gassman e Cary Grant, Vittorio De Sica e Sophia Loren, e tanti altri protagonisti che insieme a una sezione dedicata al territorio, con uno sguardo sulla sua storia e folklore, restituiscono tutto il significato di un luogo da sempre nel cuore del nostro cinema.
Per informazioni sulle iniziative dei 90 anni di Istituto Luce e sulle foto dell’Archivio Luce:www.cinecittaluce.itwww.cinecittashop.it
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