Al 60esimo Taorminafilmfest la magia delle immagini dell’archivio luce

60 scatti per 60 anni di Festival. E’ questo l’omaggio che Istituto Luce-Cinecittà rende al TaorminaFilmFest per l’edizione 2014, con una speciale Mostra fotografica che si inaugura oggi alle 19.00 alla Biblioteca di Taormina e che racconta la storia di una delle kermesse più affascinanti del cinema italiano.

E un compleanno importante è anche quello di Istituto Luce, che nel 2014 festeggia il 90mo dalla fondazione, con importanti iniziative espositive, cinematografiche e multimediali in tutto il Paese (e non solo), per raccontare il viaggio della più antica istituzione di cinema pubblico al mondo e uno dei luoghi dell’immaginario sociale e culturale italiano.

Così arrivano a Taormina le 60 eccezionali immagini dell’Archivio storico Luce, che documentano momenti, personaggi, volti che hanno illuminato le serate del Teatro Antico: da Claudia Cardinale a Gina Lollobrigida, a Vittorio Gassman e Cary Grant, Vittorio De Sica e Sophia Loren, e tanti altri protagonisti che insieme a una sezione dedicata al territorio, con uno sguardo sulla sua storia e folklore, restituiscono tutto il significato di un luogo da sempre nel cuore del nostro cinema.

Per informazioni sulle iniziative dei 90 anni di Istituto Luce e sulle foto dell’Archivio Luce:www.cinecittaluce.itwww.cinecittashop.it