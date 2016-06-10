Al C.s.o.a. Cartella la presentazione del libro ‘Cuba. Geografia del desiderio’
Domenica 12 giugno alle 19 il c.s.o.a. Cartella ospita lo scrittore ligure Roberto Vallepiano per presentare Cuba. Geografia del desiderio, tra saggio e romanzo
10 Giugno 2016 - 11:52 | di Redazione
Domenica 12 giugno alle ore 19 il c.s.o.a. Cartella ospiterà lo scrittore ligure Roberto Vallepiano per presentare il suo ultimo libro “Cuba. Geografia del desiderio”.
L’isola caraibica è ribalzata recentemente agli onori della cronaca in seguito alla riapertura dei rapporti diplomatici con gli USA e alla visita di Papa Francesco, riaccendendo il dibattito sull’evoluzione di questo importantissimo modello sociale ed economico. Pochi però si chiedono chi sono e come vivono le donne e gli uomini di Cuba. A questa domanda risponde Roberto Vallepiano nel suo “Cuba. Geografia del desiderio”.
A metà strada fra saggio e romanzo, il libro racconta le esperienze vissute dall’autore nel corso di un viaggio che lo ha portato a girare l’isola in lungo e in largo: «Questo libro è frutto del mio incontro con Cuba. Nasce da un lungo, rutilante viaggio attraverso l’Isola Ribelle e attraverso me stesso» afferma Vallepiano. «Saprà emozionarvi. É un atto d’amore e di passione. Un insieme di riflessioni on the road, di aneddoti, di racconti incendiari, perché Cuba non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco. Il suo popolo è un uragano di scintillante umanità la sua rivoluzione un gioioso falò».
“Cuba. Geografia del desiderio” è stato scelto per chiudere la Settimana di Cultura Cubana al Milano Latin Festival 2015, è stato menzionato ricevendo prestigiose recensioni da “Le Monde Diplomatique” e il “Granma Internacional” ed è stato presentato alla Fiera Internazionale del Libro dell’Avana 2016.
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