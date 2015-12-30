Al Cafè Librairie di Cosenza la presentazione di Maresia

Il romanzo edito da Coessenza, tra Calabria e Brasile, presentato con una roda di capoeira e un aperitivo brasiliano

“Maresia” di Elisa Stefania Tropea, edito da Coessenza, verrà presentato sabato 2 gennaio 2016 al Cafè Librairie in via Idria 28 a Cosenza, a partire dalle ore 17.30; dialogherà Mestre Sorriso Senzala, maestro di Capoeira e uno dei fondatori del gruppo Senzala di Rio De Janeiro che figura fra i personaggi del romanzo. Dopo la presentazione del libro, seguirà la Roda di Capoeira a cura della Senzala Cosenza e un aperitivo brasiliano con una selezione musicale composta da Samba, Bossa nova e Porrò

La trama del romanzo

…“Ascoltare la voce del mare significa ascoltare la voce del proprio destino” le aveva detto un tempo suo padre, e da allora lei ne cercava il richiamo e tentava di interpretarne i messaggi…

Maria vive in un paese sulla costa tirrenica ed è insoddisfatta del suo lavoro e di sé stessa. L’incontro fortuito con Ramón, brasiliano di Rio de Janeiro, accende in lei la curiosità per la capoeira e il desiderio di scoprire il Brasile, terra di cui è originaria anche la sua bisnonna quasi centenaria, Vovó Quinota. Le tradizioni della sua famiglia, contadine e marinare, si fonderanno con i riti e la cultura afro-brasiliana in un’esperienza di vita comunitaria e Maria scoprirà la Rio de Janeiro dei vicoli di Santa Marta e degli spazi selvaggi di Ilha Grande. Saranno poi i segni di madre natura a ricondurre il presente a un passato oscuro e a chiudere il cerchio del destino.

L’autrice

Elisa Stefania Tropea (1978) vive e lavora a Cosenza. È cofondatrice dell’Associazione culturale Coessenza e alunna del Centro Cultural Senzala de Capoeira Memória Viva Mestre Peixinho. Ha già pubblicato: La centesima Luna (2009), Nuovi Fermenti/narrativa, Fermenti; L’angolino di Luce (2011), Itineris, Coessenza. Maresia (2015) è il suo terzo romanzo.