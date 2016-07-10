Al cantautore calabrese Otello Profazio il ‘Premio Tenco 2016’

Il cantautore calabrese Otello Profazio è tra i vincitori del Premio Tenco 2016, insieme a Stan Ridgway e Sergio Staino

Il cantautore e folk singer calabrese Otello Profazio è tra i vincitori del Premio Tenco 2016. A darne notizia e la “Marascocomunicazione” che ha prodotto il nuovo disco e il nuovo tour dell’artista. Profazio è stato selezionato dalla giuria del premio, assieme al musicista Stan Ridgway e al vignettista Sergio Staino.

I riconoscimenti -si legge su Ansa.it- saranno consegnati in occasione della quarantesima edizione della “Rassegna della canzone d’autore”, in programma dal 20 al 22 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La Rassegna sanremese, che si svolge al teatro Ariston, è organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo e di Siae e con il sostegno di Coop Liguria e Casinò di Sanremo.

Otello Profazio continua a tenere concerti in Italia e nel mondo. Il suo successo maggiore è l’album “Qua si campa d’aria”, del ’74, con il quale si è aggiudicato un disco d’oro.