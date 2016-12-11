Al Cilea la premiazione dei corti vincitori del Pentedattilo Film Festival

Domenica 11 dicembre, alle ore 20.30 presso Il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, si terrà della cerimonia di premiazione dei corti vincitori della decima edizione del Pentedattilo Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio.

Promosso dalla Ram Film, cofinanziato dalla Regione Calabria (evento storicizzato cofinanziato dalla Regione Calabria PAC Calabria 2007-2013 iniziative culturali 2016) e patrocinato dal Comune di Melito Porto Salvo e dal Comune di Reggio Calabria, il festival ha proiettato oltre 90 cortometraggi in concorso prodotti da registi di tutto il mondo, appartenenti alle tre sezioni “Territorio in movimento”, “Animazione” e, novità di quest’anno, “Showcase Calabria”.

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Per l’occasione si esibirà Giacomo Cuticchio Ensemble con l’Opera Musicale “Quaderno di danze e battaglie dell’Opera dei Pupi”. Quest’ultimo eseguirà una sorta di “musica a programma” dove in 5 tempi, l’immaginario dell’ascoltatore potrà gustare momenti topici del Teatro dei Pupi Siciliani come battaglie, galoppi, ma anche zuffe infernali, intrighi di palazzo, tradimenti, amori e fedeltà.

Saranno, inoltre, presenti i registi dei corti selezionati, gli ospiti del Festival e i giurati delle sezioni in concorso.

PROGRAMMA

ore 20.30 – CONCERTO GIACOMO CUTICCHIO ENSEMBLE

“Quaderno di danze e battaglie dell’opera dei pupi”

Musicisti: Nicola Mogavero, Mauro Vivona, Paolo Pellegrino, Aliya Bakieva, Giacomo Cuticchio

ore 21.15 – PREMIAZIONE E PROIEZIONE DEI CORTOMETRAGGI VINCITORI

alla presenza dei registi selezionati e degli ospiti del Festival