Al Cilea torna la compagnia teatrale Officina dell’arte

Ancora pochi giorni e il sipario del teatro “Cilea” si riapre con nuove commedie e spettacoli. La compagnia teatrale Officina dell’arte è pronta con il suo cartellone artistico che partirà dal prossimo 22 Ottobre con un’anteprima, lo show dell’attore Gennaro Calabrese. Dopo un’intensa estate con un tour che ha toccato in lungo e largo la Penisola e in questi giorni lo abbiamo visto come opinionista a Forum, noto programma di Mediaset, Gennaro ripercorrerà la storia recente della televisione italiana, fino ad oggi, in un curioso parallelismo con il suo percorso personale e artistico.

Tutta colpa della televisione, lo show di Calabrese

“In 90 minuti, da sfondo una scenografia minimalista che rispecchia l’atmosfera tipica del cabaret con un piano al centro del palco, proporrò in modo rinnovato ed originale, i personaggi, le gag ed i numeri migliori del mio vivace repertorio – afferma Calabrese – Musiche, monologhi, imitazioni, canzoni, sketch in un atto, in un unico One man show, tutto in una sera. Ovviamente, non mancheranno vari personaggi del mio repertorio e tra le new entry ci sarà Maurizio Costanzo che, sul palco del Cilea, farà il suo show con tanti ospiti. In poche parole, spiegherò l’influenza che ha avuto la televisione nella mia vita perché se faccio oggi questo mestiere, è solo colpa di questa scatola magica. Ringrazio il team Officina e in particolar modo il maestro Peppe Piromalli che mi ha voluto per questa seconda rassegna che, sono certo, registrerà ottimi numeri e soprattutto, restituirà a questa città sani momenti di arte e cultura”.

Lo spettacolo “Tutta colpa della televisione” di Calabrese è una prima assoluta per Reggio Calabria che apre ufficialmente la stagione dell’Officina dell’arte con un pregiato figlio di questa terra che, nei mesi successivi, porterà lo spettacolo la cui produzione è della B&G Live, in altri teatri italiani come il “Testaccio” a Roma dove Calabrese farà una full immersion di due settimane. Tra gli appuntamenti attesi anche il 17 Dicembre il One man show di Pino Insegno, il 18 e 19 Febbraio il duo comico Ale & Franz. Imperdibili le pièce della compagnia teatrale Officina dell’arte in scena poi il 19 Novembre, il 21 Gennaio e il 29 Aprile mentre spetterà a Marzo al teatro delle Follie strappare tanti sorrisi ai reggini. Insomma, un programma variegato che lascerà senza fiato grandi e bambini. Da venerdì presso il botteghino del teatro “Cilea” saranno in vendita i biglietti per la prima dell’attore Gennaro Calabrese.