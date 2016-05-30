Al Circolo Polimeni la presentazione del romanzo ‘Una mamma sui tacchi’

Venerdì 3 giugno alle 18.00, a Reggio Calabria, al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” (Parco Pentimele), Valeria Angela Conti presenta il suo nuovo romanzo, Una mamma sui tacchi. Intervengono Marisa Larosa, Presidente Associazione culturale “Leggendo tra le righe” e Tonino Nocera, giornalista.

Dopo il successo di Una crociera sui tacchi, l’autrice torna in libreria con le peripezie di Bianca, la protagonista che ha già conquistatotantissime lettrici con la sua ironia e l’inseparabile tacco 12. La nostra protagonistaha infatti da poco coronato il suo sogno d’amore e si sta godendo il momento, che già il suo Lorenzo le confessa di desiderare un figlio. Certo, immaginarsi tra pappette, cambi di pannolini, notti insonni e perdita del peso forma non è semplice, soprattutto per lei che ha fatto della camminata sul tacco alto e della femminilità una dote… ma come resistere a un paio di occhi scuri e avvolgenti che ti guardano pazzi d’amore? L’ultima briciola di riserva è destinata a crollare di fronte agli sguardi languidi e seducentidi Elena, “lunghi capelli scuri, labbra carnose, corpo sodo e tonico”.Biancaè disposta a tutto pur di non correre nemmeno lontanamente il rischio di deludere l’adorato maritino e di gettarlo fra le sue braccia. E così, tra le intromissioni di una suocera ingombrante e di una sorellastra dal segreto inconfessabile, un viaggio alle Maldive più o meno romantico, un affascinante ginecologo che sembra uscito da un cartellone pubblicitario di intimo e immancabili sessioni di shopping, Bianca vivrà la più grande ed emozionante delle avventure, quella di diventare mamma.

Valeria Angela Conti nasce e cresce a Reggio Calabria, dove si laurea con lode in Giurisprudenza. Ha pubblicato nel 2015 con Booksalad il suo primo romanzo Una crociera sui tacchi, un successo che ha conquistato i lettori, tanto da convincerla a scrivere il sequel Una mamma sui tacchi.