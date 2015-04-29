Al Country Club PRIMI FAGGI il 1° maggio di (L)IMITAZIONE

Una giornata di musica, cultura e condivisione sociale al Country Club Primi Faggi, tra pranzo all'aperto, band e il collettivo (L)imitazione

Manca poco al prossimo appuntamento con Limitazione, che eccezionalmente risplenderà di luce diurna e che veste i colori incontaminati della natura: “Arrivati quasi al termine della prima parte del calendario di eventi programmato a settembre, siamo contenti di mantenere ciò che ci si era prefissati: regalare a chi ha costruito questo percorso ed a chi nel tempo ha imparato a conoscerci, un’intera giornata di musica, cultura e condivisione sociale al di fuori delle mere regole dell’intrattenimento”.

Il collettivo e il Country Club Primi Faggi

Per il collettivo di artisti e sostenitori della musica autoriale che dal settembre scorso si è fatto largo in città con l’obiettivo di creare una proposta culturale alternativa, si tratta di una scommessa che parte dal Country Club Primi Faggi, a Cucullaro di S. Stefano Gambarie, ma getta le basi anche per la Festa dell’Estate (20/06) e il grande Festival di (L)imitazione di fine luglio. Due appuntamenti cui il collettivo lavora da tempo, a certificazione di un percorso iniziato in locali, centri sociali e culturali della città e che il primo maggio per la prima volta sfonda il recinto della serata, e si propone come alternativa per un’intera giornata.

“Vogliamo mostrare – dicono dal collettivo – che anche senza rinunciare al pranzo all’aperto tipico della scampagnata calabrese, è possibile sperimentare una giornata di crescita musicale e culturale, ma questa prima giornata è anche un modo per incontrarci, stare insieme in un giorno particolarmente importante per chi lavora, per chi ha lavorato per chi del lavoro fa un vero e proprio motivo d’orgoglio e non un peso obbligatorio da sopportare perché messi con le spalle al muro.

Le band e gli artisti della giornata

Questa giornata vuole essere l’occasione per mettere una nuova bandierina sul percorso che fino a qui abbiamo fatto”.

A partire dalle ore 12, sul palco dell’arena al centro dell’ecovillaggio aspromontano “I Primi Faggi”, si alterneranno 3 band: i siracusani KEROUAK con il loro rock’n’roll on the road,

, trio alternative rock con base a Londra e JESUS FRANCO & THE DROGAS, combo anconetano che miscela Garage,Punk e Blues per offrirlo in cicchetti e da mandar giù a colpi di cassa.

Tra un concerto e l’altro, ad intrattenere chi vorrà sperimentare il primo Maggio targato (L)imitazione, ci sarà il dj set del “Sindaco”, le cui selezioni faranno da sottofondo anche alle performance dei Pagliacci Clandestini, che si occuperanno delle attività ricreative dedicate tanto ai bambini quanto a quegli adulti che bambini non smetteranno di esserlo mai.