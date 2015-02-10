Al Festival della canzone italiana il peperoncino è protagonista con l’iniziativa ‘Sanremo Piccante’

Il peperoncino di Calabria sara’ in vetrina al festival di Sanremo. Quello che e’ ormai un simbolo della gastronomia calabrese sara’ presente nei ristoranti piu’ vicini all’Ariston, il teatro che ospita la tradizionale manifestazione canora, grazie all’iniziativa “Sanremo piccante”, organizzata per il diciassettesimo anno dall’Accademia italiana del peperoncino.

Sei ristoranti, per tutta la durata del Festival, offriranno ai clienti un piatto piccante, creazione originale dello chef. A tutti sara’ inoltre regalata una confezione di “Spaghettata di mezzanotte” una specialita’ de “I Magnifici del Mezzogiorno” fatta di ingredienti rigorosamente calabresi per la preparazione degli spaghetti aglio, olio e peperoncino. Questi i nominativi dei sei ristoranti e il piatto piccante col quale partecipano alla manifestazione. Coordinera’ l’iniziativa Fulvio Bordogna, delegato dell’Accademia italiana del peperoncino a Sanremo.

Ristorante Glam “Spaghetto trafilato al bronzo aglio, olio nuovo e peperoncino con tartare di sorallo sanremese”; ristorante Il Pirata “Ravioli di branzino ai frutti di mare arrabbiati”; ristorante Le 4 stagioni “Cavatelli con cozze, pecorino sardo e peperoncino”; Trattoria da Tino “Gnocchetti gamberi, carciofi e diavolicchio”; To Hot Chili “Chili con carne e carciofi”; ristorante La Lanterna “Taglierini bottarga carciofi e emulsione di burrata piccante”. Coordinera’ l’iniziativa Fulvio Bordogna, delegato dell’Accademia italiana del peperoncino a Sanremo.