Al liceo artistico Preti-Frangipane il convegno dedicato alle donne

La Fidapa RC Morgana riflette sui talenti delle donne con il convegno dal titolo “La donna e la ginestra, dal disagio all’emancipazione”

Si svolgerà il 26 maggio alle ore 10 presso l’aula magna del liceo artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, il convegno dal titolo “La donna e la ginestra, dal disagio all’emancipazione”, organizzato dalla Fidapa RC Morgana, presieduta dalla dott.ssa Emira Dal Moro.

Il convegno, insieme alla mostra tessile appositamente allestita per l’occasione in collaborazione con l’archivio storico tessile del Liceo Preti-Frangipane, vuole ripercorrere il processo di emancipazione femminile che ha coinciso con l’evolversi di vari sistemi lavorativi e produttivi di alcune materie prime, quali ad esempio, soprattutto nel territorio reggino, la ginestra.

La ginestra e il lavoro delle donne calabresi

Questa pianta selvatica, che cresce copiosa sul nostro territorio e la cui filiera di produzione comportava, prima dell’avvento dell’industrializzazione, enormi sacrifici in fase di raccolta e trasformazione da parte delle donne calabresi, che negli anni quaranta costituivano la principale forma di forza-lavoro impiegata in questo settore, è stata un’utile alternativa in periodi in cui scarseggiavano altre materie prime come il cotone e il lino, ma ancor’oggi risulta impiegata addirittura anche nel campo dell’edilizia e della cosmesi.

La donna e la ginestra

dal disagio all’emancipazione

Il programma del convegno

PROGRAMMA

Giovedì 26 maggio 2016 – ore 10,00

SALUTI AUTORITÀ INTRODUZIONE LAVORI

Avv. Albino Barresi Dott. Irene Tripodi,

Dirigente Ist. Sc. Preti- Frangipane Responsabile progetto

Dott.ssa Emira Dal Moro “La donna e la ginestra…”

Presidente FIDAPA BPW RC Morgana Prof.ssa M. Luisa Neri

Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo Responsabile commissione

Assess.

Cultura e Legalità Prov. RC Arte e Cultura RC FIDAPA Morgana

RELAZIONI

Dott. Franco Arillotta: “La ginestra calabrese: una storia, una prospettiva”

Arch. Giuseppina Modafferi “Note di Donne- Evoluzioni silenziose”

CONCLUSIONI

Dott.ssa Emira Dal Moro

Presidente FIDAPA RC Morgana

Ore 11,00

Presentazione Mostra tessile

Prof. Minella Bellantonio

Curatrice Mostra tessile

Inaugurazione Mostra tessile

ORGANIZZAZIONE

Dott. Emira dal Moro, Presidente FIDAPA BPW RC MORGANA, ideatrice Progetto

Prof. Irene Tripodi, Past Presidente, Respons. Commissione Progetti

Prof.

Vincenzo Errigo, Referente Plesso Frangipane ( Ist. Preti- Frangipane)

CURATRICE MOSTRA TESSILE

Prof. Minella Bellantonio, consigliera FIDAPA BPW ITALY RC MORGANA

La tessitura tra mito e leggenda – La ginestra :antropologia e folklore

Tessitura calabrese: l’ antica coperta : “a cutra”

La ginestra nell’Arte: dalla letteratura al design alla moda

ESPOSITORI

Archivio storico tessile Liceo Preti – Frangipane

Oggettistica

Fili, Trame e Intrecci: Arch.

VincenzaTriolo-Bottega Artigiana DANISIA: Dott.sse D. Lorenzi, A.Messina

Collezione MODAFFERI-Arch. Giuseppina Modafferi

CERIMONIERA: Avv. M. Rosaria Pensabene

Reggio Calabria Liceo Preti- Frangipane 26 maggio 2016, ore 10,00

La mostra si protrarrà fino al 28 maggio 2016