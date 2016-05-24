Al liceo artistico Preti-Frangipane il convegno dedicato alle donne
Il convegno della Fidapa RC Morgana ripercorre l'emancipazione femminile attraverso la ginestra, con una mostra tessile al liceo artistico
24 Maggio 2016 - 18:13 | di Vincenzo Comi
La Fidapa RC Morgana riflette sui talenti delle donne con il convegno dal titolo “La donna e la ginestra, dal disagio all’emancipazione”
Si svolgerà il 26 maggio alle ore 10 presso l’aula magna del liceo artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, il convegno dal titolo “La donna e la ginestra, dal disagio all’emancipazione”, organizzato dalla Fidapa RC Morgana, presieduta dalla dott.ssa Emira Dal Moro.
Il convegno, insieme alla mostra tessile appositamente allestita per l’occasione in collaborazione con l’archivio storico tessile del Liceo Preti-Frangipane, vuole ripercorrere il processo di emancipazione femminile che ha coinciso con l’evolversi di vari sistemi lavorativi e produttivi di alcune materie prime, quali ad esempio, soprattutto nel territorio reggino, la ginestra.
La ginestra e il lavoro delle donne calabresi
Questa pianta selvatica, che cresce copiosa sul nostro territorio e la cui filiera di produzione comportava, prima dell’avvento dell’industrializzazione, enormi sacrifici in fase di raccolta e trasformazione da parte delle donne calabresi, che negli anni quaranta costituivano la principale forma di forza-lavoro impiegata in questo settore, è stata un’utile alternativa in periodi in cui scarseggiavano altre materie prime come il cotone e il lino, ma ancor’oggi risulta impiegata addirittura anche nel campo dell’edilizia e della cosmesi.
La donna e la ginestra
dal disagio all’emancipazione
Il programma del convegno
PROGRAMMA
Giovedì 26 maggio 2016 – ore 10,00
SALUTI AUTORITÀ INTRODUZIONE LAVORI
Avv. Albino Barresi Dott. Irene Tripodi,
Dirigente Ist. Sc. Preti- Frangipane Responsabile progetto
Dott.ssa Emira Dal Moro “La donna e la ginestra…”
Presidente FIDAPA BPW RC Morgana Prof.ssa M. Luisa Neri
Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo Responsabile commissione
Assess.
Cultura e Legalità Prov. RC Arte e Cultura RC FIDAPA Morgana
RELAZIONI
Dott. Franco Arillotta: “La ginestra calabrese: una storia, una prospettiva”
Arch. Giuseppina Modafferi “Note di Donne- Evoluzioni silenziose”
CONCLUSIONI
Dott.ssa Emira Dal Moro
Presidente FIDAPA RC Morgana
Ore 11,00
Presentazione Mostra tessile
Prof. Minella Bellantonio
Curatrice Mostra tessile
Inaugurazione Mostra tessile
ORGANIZZAZIONE
Dott. Emira dal Moro, Presidente FIDAPA BPW RC MORGANA, ideatrice Progetto
Prof. Irene Tripodi, Past Presidente, Respons. Commissione Progetti
Prof.
Vincenzo Errigo, Referente Plesso Frangipane ( Ist. Preti- Frangipane)
CURATRICE MOSTRA TESSILE
Prof. Minella Bellantonio, consigliera FIDAPA BPW ITALY RC MORGANA
La tessitura tra mito e leggenda – La ginestra :antropologia e folklore
Tessitura calabrese: l’ antica coperta : “a cutra”
La ginestra nell’Arte: dalla letteratura al design alla moda
ESPOSITORI
Archivio storico tessile Liceo Preti – Frangipane
Oggettistica
Fili, Trame e Intrecci: Arch.
VincenzaTriolo-Bottega Artigiana DANISIA: Dott.sse D. Lorenzi, A.Messina
Collezione MODAFFERI-Arch. Giuseppina Modafferi
CERIMONIERA: Avv. M. Rosaria Pensabene
Reggio Calabria Liceo Preti- Frangipane 26 maggio 2016, ore 10,00
La mostra si protrarrà fino al 28 maggio 2016
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