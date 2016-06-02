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Al Liceo Da Vinci la presentazione del libro del prof.Diego Geria

Il 3 giugno nell’aula magna del liceo scientifico la presentazione del libro Reggio Calabria, là dove le acque greche si fondono con quelle latine

02 Giugno 2016 - 13:59 | di Redazione

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, sede dell'evento 'Tutela nelle scuole'

Venerdì 3 Giugno 2016 alle ore 11.00, presso l’aula magna del liceo scientifico “L. Da Vinci” si svolgerà la presentazione del libro “Reggio Calabria – là dove le acque greche si fondono con quelle latine” scritto dal prof. Diego Geria. Il tutto è stato organizzato dalla Dirigente Scolastica Princi Giuseppina e i rappresentanti dell’AVIS Provinciale RC: Antonino Posterino, Presidente AVIS Provinciale RC, e il prof. Diego Geria, referente scolastico AVIS Provinciale RC.

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