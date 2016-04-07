Al Liceo Vinci il seminario ‘Famiglia e Legalità’

Dall'evoluzione della famiglia alle unioni civili, il seminario organizzato con la Fidapa porta in aula costituzionalista e neuropsichiatra

Domani 8 aprile alle ore 10:00, nei locali dell’Aula Magna del liceo da Vinci di Reggio Calabria, si svolgerà il seminario dal titolo: “Famiglia e legalità”, promosso dal dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi e dalla Presidente della Fidapa, dott.ssa Bruna Siviglia.

L’incontro, curato per la Fidapa dalla socia avv.Eugenia Trunfio, per il liceo dalla referente Prof.ssa Caterina Di Leo, consentirà ai ragazzi di informarsi e confrontarsi su una tematica di grande attualità: l’evoluzione della Famiglia.

La Famiglia, in quest’ultimo periodo, è stata attenzionata, non solo dalla politica, che ha discusso un progetto di legge sulle unioni civili, ma anche dall’opinione pubblica, dalla giurisprudenza e dal diritto, il quale tende sempre a tutelare il primario interesse del minore, che, molte volte, viene compromesso o sottovalutato dagli adulti, che, invece di prendersi cura ed assumersi la responsabilità, provocano un disagio.

A Parlare ai giovani liceali, coordinati dalla Prof.ssa Caterina Di Leo, delle varie tipologie di famiglia, comprese le unioni civili, alla luce dei principi costituzionali e comunitari, ci sarà, quindi, la Prof.ssa Carmela Salazar, ordinario di Diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Si occuperà, invece, del disagio dei figli all’interno di ogni tipologia di famiglia il Dott. Gabriele Quattrone, Primario Neuropsichiatra presso il Policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria.

A seguire il dibattito con i ragazzi.