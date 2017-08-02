Il museo di Monasterace prolunga l'apertura serale il 4, 10, 18 e 22 agosto con mostre e un nuovo spazio dedicato alla numismatica

Anche il museo dell’antica Kaulon, ricadente nel comune di Monasterace (Reggio Calabria), aderisce al Piano di valorizzazione programmato dal MiBACT finalizzato ad un prolungamento di apertura serale dei Musei statali non autonomi afferenti ai Poli museali. Un’iniziativa che permette orari prolungati per le visite a musei e luoghi di cultura in un periodo, quello estivo appunto, maggiormente frequentato dai turisti.

In tale occasione Rossella Agostino, direttore del Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon, ha disposto alcune prestigiose iniziative di seguito riportate.

Le aperture serali di agosto

Programma:

4 agosto Prolungamento apertura serale h.20.00-23.00

10 agosto Prolungamento apertura serale h.20.00-23.00

MOSTRA: Il castello di Monasterace. Dal Restauro la Storia.

in collaborazione con Dipartimento PAU, Università Mediterranea di Reggio Calabria

Amministrazione Comunale di Monasterace

Cooperativa ViviKaulon- Servizi aggiuntivi Museo di Kaulon

18 agosto Prolungamento apertura serale h.20.00-23.00

MOSTRA La Moda ha una storia da raccontare

a cura di Digi. Art e Cooperativa ViviKaulon – Servizi aggiuntivi Museo di Kaulon

22 agosto Prolungamento apertura serale h.20.00-23.00

Il museo di Kaulon allestisce un nuovo spazio per le testimonianze numismatiche

con conversazione a cura di Giorgia Gargano, Ispettore onorario ai beni numismatici della Calabria

Il Polo Museale e l’estate nella Locride

Queste proposte completano l’offerta del Polo Museale della Calabria nel territorio della Locride per il periodo estivo; frutto anche di una fattiva collaborazione con amministrazioni comunali come quella di Portigliola che ha portato alla realizzazione di un prestigioso cartellone di spettacoli per il teatro greco-romano del Parco Archeologico di Locri che si protrarrà fino al 26 agosto 2017.

Il Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.