Venerdì 18 Agosto 2017, alle ore 21.00, a Monasterace (Reggio Calabria), nella suggestiva location del Museo e Parco Archeologico dell’antica Kaulon, sarà presentata la nuova linea di pelletteria ispirata ai Beni Culturali realizzata dal Brand “dA Collezioni“.

Artigianalità italiana, pellami pregiati e un design che si ispira ai reperti archeologici della Magna Grecia reinterpretati dai digital designers.

Il leitmotiv del Brand “dA Collezioni” è proprio reinterpretare i Beni Culturali quali icone di design per la moda.

Nel Museo Archeologico dell’antica Kaulon sarà esposta in anteprima la collezione di borse ispirate al Drago di Monasterace, ai Pinakes e al conio dell’antica Rhegion.

La presentazione sarà animata da un evento di Mapping 3d Indoor: i reperti archeologici e gli accessori moda saranno protagonisti di un emozionante spettacolo con effetti immersivi e tridimensionali; un evento appositamente realizzato dalla digi.

Art servizi digitali per l’Arte per la comunicazione del Brand.

Al bookshop del Museo saranno disponibili le prime borse e pochette, scelte per la presentazione in diversi colori e modelli: dal passionale rosso del modello Pinakes ai colori della sabbia cristallina di Persefone, dal bianco ghiaccio al verde, fino alle stampe acquarello del Drago di Monasterace.

Questa linea di pelletteria pregiata “dA Collezioni” si inserisce in un contesto che mira a rafforzare la consapevolezza e l’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal nostro illustre passato ed è destinata ad un mercato nazionale e internazionale con l’obiettivo di esportare oltre confine la nostra Cultura millenaria apprezzata in tutto il mondo.

Il progetto di comunicazione e di design è stato sviluppato dalla digi.

Art Servizi digitali per l’Arte fondata da Rosanna Pesce, specializzata nella promozione e valorizzazione dei Beni Culturali.

La linea di Borse e accessori moda sarà presentata dalla fondatrice della digi.

Art servizi digitali per l’Arte, insieme al direttore del Museo e Parco Archeologico dell’antica Kaulon, Rossella Agostino, e in collaborazione con la cooperativa Vivikaulon, gestore dei Servizi aggiuntivi del Museo.

Si ringraziano: Rosanna Pesce, Claudio Martino, Francesco Di Pietro, Carlo Murdolo, Gianfilippo Mafrici, Antonio Tarantello, Giuseppe Musicò, Rossana Crucitti che hanno partecipato alla realizzazione dei modelli esposti.

L’iniziativa è proposta nell’ambito delle aperture serali straordinarie programmate dalla Direzione del Museo per il periodo estivo nell’ambito del Piano di Valorizzazione dei Musei statali promosso dal MiBACT.

Il Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon è afferente al Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon.