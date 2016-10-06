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Al Museo diocesano la giornata nazionale Famiglie al museo

Domenica 9 ottobre il Museo diocesano ospita giochi e gare ispirati alle Olimpiadi per bambini e famiglie, con attività gratuite

06 Ottobre 2016 - 12:41 | di Redazione

Interno del Museo diocesano di Reggio Calabria

Anche quest’anno il Museo diocesano di Reggio Calabria partecipa alla Giornata nazionale delle famiglie al Museo, cui aderiscono in Italia oltre 700 musei: l’appuntamento di domenica 9 ottobre pomeriggio è rivolto a bambini, coinvolti in giochi e gare ispirati al tema delle Olimpiadi.
Il Museo diocesano, adiacente alla Cattedrale, diverrà dalle 16 alle 20 luogo interattivo in cui allenare la mente: giocando, gareggiando, confrontandosi con i più piccoli, sostenuti nell’impresa dalla loro famiglia, i bambini potranno apprendere l’arte e la storia del territorio in cui vivono e, come nello sport, sperimentare la competizione leale, ispirata ai valori della condivisione e del rispetto nei confronti degli altri partecipanti.

Divertirsi e imparare insieme agli adulti

Premio in palio? Innanzitutto, un arricchimento personale perchè attraverso i valori culturali, scoperti nel corso delle attività creative in Museo, i bambini impareranno divertendosi e lo faranno insieme agli adulti (genitori, nonni, zii, amici che li accompagneranno).

A conclusione, ai bambini sarà donata copia del taccuino “L’ABC dell’atleta” ideato dall’Associazione Famiglie al Museo (Sillabe Edizioni).
Testimonial dell’evento saranno Matì e Didà protagonisti di “L’arte con Matì e Dadà” cartone animato che, nell’occasione, sarà proiettato negli spazi museali.
Il Museo diocesano, facendo proprio il motto di F@Mu 2016 “più libero, più creativo, più felice”, proporrà “Salto nel Tempo”, attività didattiche e creative gratuite che, sollecitando lo spirito di leale competizione, coinvolgeranno grandi e piccini in gare tematiche aventi per oggetto le opere d’arte esposte in Museo. Una sorta di pentathlon, con cinque competizioni diverse, organizzate su percorsi all’interno delle sale, guidati da operatori e includenti giochi, quiz, laboratori o postazioni per il disegno.

Consapevole che “un bambino creativo è un bambino felice” (Bruno Munari) il Museo diocesano condivide con F@Mu l’intento di rendere liberi i bambini di vivere l’esperienza museale, di godere dei tesori in esso raccolti, di capirne il significato.
Per informazioni si contatti il n° 3387554386 e si consulti il sito www.museodiocesanoreggiocalabria.it.

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