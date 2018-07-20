Al Museo di Kaulon il concerto Candalia by the Jasmine Coast
Venerdì 27 luglio alle 21.30 nel giardino del Museo di Monasterace il concerto di Fabio Macagnino con Massimo Cusato, prima serata del Piano di valorizzazione
20 Luglio 2018 - 13:06 | di Eva Curatola
Venerdì 27 luglio 2018, ore 21.30, nel giardino del Museo archeologico dell’antica Kaulon, situato a pochi chilometri dall’odierno centro cittadino di Monasterace (RC), si terrà, come prima manifestazione nell’ambito delle serate del Piano di valorizzazione – MIBAC anno 2018, il concerto Candalìa by the Jasmine Coast del cantautore, percussionista e attore FABIO MACAGNINO con Massimo Cusato.
L’attività di Macagnino, nato ad Hilden in Germania, ma residente in Calabria, è caratterizzata da un percorso vivace e multiforme.
Il Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon, diretto da Rossella Agostino, è afferente al Polo Museale della Calabria guidato da Angela Acordon.
Concerto di Fabio Macagnino
Candalìa by the Jasmine Coast
Museo Archeologico dell’antica Kaulon
c/da Runci SS 106 – Monasterace (Reggio Calabria)
Venerdì 27 luglio 2018 – Ore 21.30
Polo Museale della Calabria
Direttore: Angela Acordon
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
pm-cal.ufficiostampa@beniculturali.it
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