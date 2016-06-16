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Al Museo ‘Vito Capialbi’ di Vibo la mostra ‘Resonant’

Reperti, ricostruzioni e declamazioni di testi classici per riscoprire la cultura musicale del mondo antico fino al 17 settembre

16 Giugno 2016 - 10:03 | di Redazione

Mostra archeologica ReSÒNAnT Ritmi e Suoni al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia

Fino al 17 settembre 2016, a Vibo Valentia, nel Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”, rimarrà aperta al pubblico la mostra archeologica ReSÒNAnT Ritmi e Suoni: l’Arte ritrovata.

I reperti e le ricostruzioni sonore

L’esposizione propone reperti provenienti da scavi archeologici o conservati presso altre istituzioni e ricostruzioni desunte da fonti letterarie o iconografiche, ritmi, suoni, declamazioni di testi classici, rappresentazioni scenografiche.

La mostra è dedicata alla cultura musicale; arte molto  importante e assai praticata nel mondo classico, della quale si trovano solo pochi frammenti, spesso anche di difficile interpretazione e con tentativi di riproduzione sonora.

Il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”, diretto dalla dottoressa Adele Bonofiglio, ricade nel Polo Museale della Calabria guidato dalla dottoressa Angela Tecce. Questa esposizione è frutto di una fattiva collaborazione fra enti e istituzioni che operano nel nostro territorio. Solo lavorando nella stessa direzione e in piena armonia è possibile, infatti, realizzare eventi capaci di porre all’attenzione generale il nostro ingente patrimonio culturale.

Date e orari di apertura

La mostra archeologica ReSÒNAnT Ritmi e Suoni: l’Arte ritrovata rimarrà aperta al pubblico fino al 17 settembre 2016 secondo il seguente orario: 9.00 – 20.00 (19,30 biglietteria) tutti i giorni, escluso lunedì.

Ideazione e progetto scientifico: Adele Bonofiglio; contributi: Adele Bonofiglio, Rossella Agostino, Giuseppe Sellari, Giorgia Gargano, Mariangela Preta, Anna Maria Rotella, Paola Vivacqua.

Allestimento: Rosa Maria Valia, Nicola Stillitano, Nicolina Ferraro.

Mostra archeologica

ReSÒNAnT Ritmi e Suoni: l’Arte ritrovata

Vibo Valentia Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”

Fino al 17 settembre 2016

 

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Tecce

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia

Direttore: Adele Bonofiglio

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile) – Patrizia Carravetta

Tel.:  0984 795639 fax  0984 71246

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